Shai Gilgeous-Alexander annonce que le Thunder va vite devenir une très bonne équipe

Même si le Thunder pointe à la 12e place de l’Ouest, à égalité avec les Lakers, il n’a que trois succès de moins que le 5e, Sacramento. C’est dire si le niveau est dense à l’Ouest, et il suffit d’une petite série de victoires pour se retrouver dans le Top 8, ou d’une petite série de défaites pour chuter à la 13e place, comme les Lakers depuis cette nuit.

À OKC, on aime couper les têtes et après avoir explosé la défense des Celtics (150 points !), Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont allés en coller 133 aux Sixers, à Philadelphie ! Une victoire en forme de message pour prouver qu’ils sont en progression, et qu’ils veulent jouer dans la cour des grands.

« Je pense que nous allons devenir une très bonne équipe, bien plus tôt que les gens ne le pensent, et donc je trouve que c’est assez facile pour moi [d’être patient] », a répondu SGA. « J’observe cette progression tous les jours. J’ai vu cette croissance au cours des cinq derniers mois, de l’année, des deux dernières années, et je suis emballé. »

Leader du Thunder depuis son arrivée, en provenance des Clippers, Shai Gilgeous-Alexander a encore brillé cette nuit par sa facilité à découper les défenses. Il ne donne jamais l’impression de forcer, il termine à 37 points, 8 rebonds et 6 passes à 10/16 aux tirs, et sa complémentarité avec Josh Giddey tire l’équipe vers le haut.

« On voit beaucoup d’équipes laisser leurs meilleurs joueurs au repos contre nous »

« Shai a simplement réalisé un grand match, mais il a aussi impliqué ses coéquipiers, et il a joué sans ballon. Même chose pour Josh. Ces gars ont été incroyables ce soir » apprécie Mark Daigneault.

Pour Josh Giddey, le Thunder ne peut plus être pris à la légère : « Cela prouve qu’on a notre place… On voit beaucoup d’équipes laisser leurs meilleurs joueurs au repos contre nous, mais on montre qu’on peut rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue lorsque nous sommes dans le match dès l’entre-deux. La dernière fois qu’on les avait joués, ils nous avaient sauté dessus d’entrée. Ce soir, c’était différent. On était prêt à jouer d’entrée, et je pense qu’on ne les a jamais laissés se relever. »

Pour Shai Gilgeous-Alexander, ce n’est pas une surprise si sa formation est capable de battre les Celtics, les Sixers ou encore les Grizzlies et les Mavericks.

« Quand vous jouez des équipes aussi talentueuses, c’est facile d’élever son niveau de jeu. C’est un défi pour chacun, et vous pouvez voir où vous en êtes face aux meilleures équipes et aux meilleurs joueurs du monde. »