Le bonnet d’âne des Rockets leur va si bien

Auteur d’un troisième quart-temps désastreux, perdu 43-26, Houston a subi face à Sacramento (139-114) sa 9e défaite consécutive ! C’est aussi la 14e en 15 matchs !

Face aux bonnets d’âne de la NBA, Domantas Sabonis s’est régalé avec un triple-double à la clé : 19 points, 15 rebonds et 16 passes. C’est Sacramento, dans son ensemble, qui s’est fait plaisir face à une défense apathique avec une adresse au tir de 55% dont 20/40 à 3-points.

« C’est une bonne équipe, ils sont vraiment bons » concède Stephen Silas. « Sabonis nous a agressés et évidemment c’était un joueur compliqué à défendre pour nous. Lorsque on le jouait en 1 contre 1, il marquait. Quand on le doublait, il faisait des passes aux shooteurs à 3-points, et c’était une grande partie du problème. Résultat, quand vous ne pouvez pas prendre à deux un joueur ni le jouer en 1 contre 1, cela devient très compliqué, et puis évidemment leurs shooteurs étaient chauds. Pour ce qui est des ajustements, c’est difficile quand vous ne pouvez pas défendre sur le meilleur joueur. »

Une analyse simple, voire simpliste, qui prouve que le talent d’un seul joueur peut mettre à mal la 3e plus mauvaise défense de la NBA (116.6 points encaissés sur 100 possessions).

Un groupe dépassé dans tous les domaines

Clairement, depuis le début de saison, le principal problème de Houston se situe en défense, mais cela va au-delà de l’impuissance à défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Les efforts ne sont pas faits régulièrement notamment en transition, et on a justement vu Domantas Sabonis traverser le terrain après son rebond sans être freiné.

Résultat : des paniers faciles, ou des décalages réussis pour les shooteurs. Pour preuve, les trois tirs à 3-points consécutifs en transition de Malik Monk.

« Généralement, lorsque notre attaque est mauvaise et que nous prenons de mauvais tirs, cela mène à des paniers en transition pour eux. C’est ce qui fait que nous sommes derrière au score, et cela se reproduit sans arrêt » a expliqué Jabari Smith Jr. « Ils se mettent en route et il est difficile de s’en remettre. La priorité pour la deuxième partie de saison sera de faire des matchs complets ensemble et comme il faut. Peu importe les séries de l’adversaire, peu importe les haut et les bas. »

La constance dans l’effort, c’est ce qui manque aux jeunes Rockets et ils ont craqué en cinq minutes au coeur du 3e quart-temps. Un laps de temps pendant lequel Sabonis va être impliqué sur 23 points de suite !

« Quand il y a de l’adversité, et c’est ce que j’ai dit au groupe, nous devons réagit ensemble » insiste le coach des Rockets. « Dans tous les domaines : la défense, l’entraide, la confiance, le fait de jouer les uns pour les autres. En attaque, en faisant circuler la balle et en se faisant confiance à l’attaque. C’est juste une question de confiance mutuelle » a-t-il ajouté.

Quand on les voit jouer, on se demande effectivement si les joueurs ont confiance les uns en les autres, mais aussi en leur coach…