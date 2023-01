Le MVP de la nuit | Domantas Sabonis, le roi des Kings

Et dire qu’il joue avec une fracture à la main droite… Domantas Sabonis n’en finit plus d’impressionner cette saison, et le double All-Star est bien parti pour la passe de trois. Cette nuit, il profite de la venue des Rockets pour signe son 22e triple-double en carrière avec 19 points, 16 passes et 15 rebonds, mais aussi 2 interceptions et 2 contres.

Jamais il n’avait réalisé autant de passes dans un match, et il est le premier joueur des Kings à réaliser un 15-15-15 depuis… Oscar Robertson en 1965 !

Sous son impulsion, Sacramento s’impose 139-114 face aux Rockets, et cette 3e victoire de suite leur permet de grimper à la 4e place de la conférence Ouest. Les Kings sont cinq succès au-dessus de la barre des 50% de victoires, et ça ne leur était plus arrivé depuis 2006. Une année pas comme les autres puisque c’est la dernière fois qu’on les a vus en playoffs…

Dans une ambiance incroyable, Domantas Sabonis a tué le match au milieu du 3e quart-temps en étant impliqué sur 23 points d’affilée ! Par ses points et ses passes, le Lituanien fait la différence et le score passe de 84-79 à 107-90. Au fil des matches, il s’impose comme le « playmaker » de l’équipe, au même titre qu’un Nikola Jokic à Denver. Tout passe par lui, et son altruisme et sa lecture du jeu font la différence. Dès la prise de rebond, il remonte le terrain pour diriger la transitions, et sur jeu placé, il fait de gros dégâts en tête de raquette.

« Tôt ou tard, ce gars devra être apprécié à sa juste valeur »

Pour Mike Brown, Domantas Sabonis comme De’Aaron Fox se doivent d’être All-Stars cette saison. « Ce serait une honte [s’ils ne sont pas sélectionnés] » lâche le coach des Kings en conférence de presse. « Je pense très fortement qu’il faut prendre en considération le bilan de chacun au moment de voter pour les All-Stars, et je trouve que ni Domas, ni Fox ne reçoivent l’appréciation qu’ils méritent, et c’est une honte. »

Pour le coach de Sacramento, les médias ont un rôle à jouer pour que Domantas Sabonis devienne une superstar en NBA.

« Domas signe un triple-double, avec la manière, et seul Oscar Robertson avait réalisé ça, non ? » demande-t-il à l’attachée de presse des Kings. « C’est incroyable, vraiment incroyable ! Et ce n’est pas son premier du genre… Tôt ou tard, ce gars devra être apprécié à sa juste valeur dans ce championnat, et ça commence par les médias car ils ont beaucoup d’influence, et surtout les médias nationaux. »

Le message est passé…