Christian Wood ravi de son entente avec Luka Doncic

La belle épopée des Mavericks en playoffs la saison dernière a permis d’évaluer les besoins nécessaires pour aider la formation de Luka Doncic à s’installer durablement dans le top 4 à l’Est. La venue de Christian Wood devait notamment permettre de rééquilibrer les forces entre l’extérieur et l’intérieur, mais comme pour Kristaps Porzingis, la cohésion entre le nouvel intérieur et le chef d’orchestre slovène allait être déterminante.

Si l’entente Doncic-Porzingis n’a pas particulièrement fonctionné, la collaboration entre Luka Doncic et Christian Wood semble partie sur de meilleures bases, avec peut-être un profil plus complémentaire dans le jeu de la part de Wood, et une meilleure entente sur « pick-and-roll ».

« Ma capacité à être décisif sur le pick-and-roll et sa capacité à être un maestro du pick-and-roll », a ainsi expliqué l’intérieur au sujet des raisons de cette bonne entente. « Nous collons bien ensemble. Les équipes changent de défense avec nous. Parfois, ils préfèrent recruler et couvrir en défense. Parfois, ils font des prises à deux. Parfois, ils se montrent. Parfois, ils switchent juste. J’ai montré ma capacité à tirer. Je m’ouvre au panier en sortie de prise à deux, pour que Luka ait un deuxième gars pour créer un 3 contre 2. Je sors des écrans quand ils changent. Ça cause beaucoup de problèmes aux équipes ».

Le match face aux Knicks : « C’est la chose la plus impressionnante que j’ai vu dans ma carrière »

Douze ans après l’unique titre de la franchise, Dallas possède la superstar pour retrouver les sommets de la ligue, et Wood apparaît comme un bon complément pour faire aussi bien, voire mieux que la saison passée.

« Il sait à quel point je veux gagner, car je n’ai pas vraiment été en situation de gagner dans ma carrière », a-t-il rappelé. « Il sait à quel point ces choses comptent pour moi. Quand il s’en prend à moi ou que je m’en prends à lui, ce n’est que de la passion. Nous en rions lorsque nous quittons le terrain. Parfois, Luka dit après coup : « Mec, j’ai dit ça ! » Et je lui réponds : « Moi aussi, je l’ai dit ! ». Puis on conclut : « C’est bon, on a gagné le match ! » Notre relation est top. Elle ne fait que s’améliorer ».

Christian Wood connaissait évidemment le prodige Doncic, mais assister à ses exploits de l’intérieur a changé la vision qu’il pouvait avoir du phénomène slovène. Notamment depuis le dernier exploit en date du meneur, à 60 points, 20 rebonds et 10 passes décisives dans une victoire historique face aux Knicks.

« C’était un match fou. Nous étions menés au score à 30 secondes de la fin et certaines personnes dans les tribunes partaient. Mais quand on est arrivés sur le banc, on s’est dit : « On va quand même gagner ce match. » Et on l’a fait. J’ai marqué un 3- points, Spencer Dinwiddie aussi. Puis Luka a été victime d’une faute, il a mis le premier lancer, a raté le second pour forcer la prolongation. Le reste appartient à l’histoire. Vous ne pouvez pas faire plus fort que ça », a-t-il confié. « C’est la chose la plus impressionnante que j’ai vu faire de la part d’un joueur dans ma carrière jusqu’à présent. J’ai joué avec beaucoup de gars, dont Giannis Antetokounmpo et Luka. Mais je n’avais jamais vu Giannis faire un match pareil. C’est du jamais vu ».

Une entente à peaufiner

De ses nombreux talents, celui qui impressionne le plus Christian Wood, au-delà de son aptitude au rebond et au scoring, reste la capacité de Luka Doncic à impliquer les autres. « Nikola Jokic me fait penser à un Luka plus grand », a-t-il souligné.

La deuxième partie de saison des Mavericks s’annonce pleine de nouveaux défis, à commencer par l’évolution de l’entente Doncic-Wood mais aussi l’impact des autres « role players », qui sera décisif dans le parcours de la franchise texane.

« Je ne pense pas que nous ayons exploité tout notre potentiel. C’est ma première saison avec lui, et je n’ai commencé à le côtoyer que récemment. Au fur et à mesure que mes minutes avec lui augmentent, on nous voit davantage comme un tandem. Cela n’ira qu’en s’améliorant », prévient-il. « Il faut que les gars s’investissent, y compris moi, Spencer Dinwiddie et Tim Hardaway Jr. J’ai fait du bon travail en l’aidant et en le déchargeant d’une partie de la charge au scoring et au rebond. Parfois, il peut se reposer un match parce qu’il a marqué 50 points en 40 minutes le match précédent. Je pense que nous faisons du bon travail. Au fur et à mesure que la saison avance, on espère que les gars vont monter d’un cran et le soulager de cette charge ».