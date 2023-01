Kristaps Porzingis reste nostalgique des Knicks

Le Madison Square Garden et les Knicks représentent un marché unique en NBA, où passion et pression vont de pair. Kristaps Porzingis l’a vite compris, lui qui avait été sifflé par le public de la « Big Apple » lors de sa Draft en 2015 avant de retourner complètement l’opinion avec son style singulier, au point de devenir le chouchou du MSG.

Alors qu’il retrouvait les Knicks cette nuit sous la tunique des Wizards et qu’il a plutôt été en difficulté (21 points à 6/19 au tir), KP est revenu sur cette expérience inoubliable.

« C’était intense. C’est la plus grande scène sur laquelle vous pouvez jouer. Vous passez de l’amour que tout le monde vous donne à l’inverse dès que vous passez de l’autre côté. Je ne vais pas mentir, ça me manque… Mais c’est la réalité. C’est ce qui m’a fait réfléchir, sur le fait que ça n’allait pas durer éternellement, et qu’il fallait que je prenne conscience du joueur que j’étais même sans ça », a-t-il déclaré en marge de la rencontre. « Qu’est-ce qui me manque ? Juste jouer au Garden, recevoir cet amour et ce soutien des fans. J’appréciais chaque fois qu’un fan demandait une photo ou un autographe. J’ai apprécié encore davantage ces moments lorsque j’étais blessé ».

Et si…

L’histoire entre le public new-yorkais et Kristaps Porzingis a rapidement tourné au vinaigre. Entre l’amour et la haine, la frontière est ténue et le divorce a été fracassant en janvier 2019, quand les dirigeants new-yorkais l’ont envoyé à Dallas alors que l’intérieur était encore blessé, victime d’une rupture du ligament interne du genou.

Même si KP s’est défendu d’avoir posé un ultimatum à ses dirigeants, chacun de ses retours est accompagné de sa dose de sifflets de la part du public qui l’a tant chéri, et le joueur avait encore un pincement au cœur cette nuit à l’idée de croiser à nouveau le chemin des Knicks.

« Pourrais-je revenir en arrière et faire les choses différemment ? Bien sûr. De mon côté, j’étais blessé. Si j’avais pu continuer à jouer, ça aurait été complètement différent. J’étais jeune, et j’écoutais ce que les gens me disaient sur ce que je devrais faire de ma carrière. Je n’en savais guère plus. C’est comme ça que les choses se sont passées à l’époque. Je ne peux dire que du bien de l’organisation parce que j’ai tellement aimé jouer là-bas, à New York, et jouer devant ces fans », a-t-il ajouté. « Tout n’a pas été parfait, des deux côtés, mais Phil Jackson était dirigeant à cette époque, et je ne peux qu’être reconnaissant envers lui, pour le courage qu’il a eu de me choisir avec le 4e pick, et de m’avoir donné l’opportunité de jouer à New York ».

Partagé entre regrets et nostalgie, Kristaps Porzingis se remémore les bons moments passés sous le maillot des Knicks avec plaisir, même s’il ne peut pas éternellement se reposer sur ses exploits passés.

« C’était un rêve devenu réalité. Sur le moment, je n’ai pas réalisé que ce n’était pas comme ça partout. New York est un endroit unique. Le Madison Square Garden est l’endroit le plus singulier où j’ai joué. Mais à ce moment-là, je pensais que c’était comme ça dans toutes les équipes. C’est au Garden que j’ai pris le plus de plaisir à jouer », a-t-il poursuivi. « Si je n’avais pas été blessé à New York, on ne sait jamais comment les choses auraient pu se passer. Mais je ne peux pas continuer à vivre avec ce sentiment de regret. Je dois continuer à aller de l’avant. Je suis vraiment heureux ici à Washington maintenant. Je suis concentré sur le présent et sur ce qui m’attend ».