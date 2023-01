Gagner en prenant des coups, un signe de la progression des Cavaliers

Cleveland a couru derrière le score toute la soirée, la faute à un Damian Lillard (50 points) en feu, auteur de son meilleur match de la saison. Mais les hommes de JB Bickerstaff n’ont jamais lâché jusqu’à prendre les devants pour la première fois à 4 minutes et 40 secondes de la fin du match. Un come-back abouti puisqu’ils iront chercher la victoire au finish sur le parquet des Blazers (119-1113) au plus grand bonheur de leur coach.

« Cela montre qu’ils croient en eux et qu’ils sont capables de se serrer les coudes » s’est réjoui l’entraîneur des Cavs sur la performance de ses joueurs. « L’équipe d’en face possède l’un des meilleurs joueurs de notre ligue. C’est vrai qu’ils traversent une période compliquée et ils étaient déterminés à gagner ce match. Nos gars ont bien réagi. Cela n’a pas commencé comme nous l’aurions souhaité, mais ils n’ont jamais abandonné et ils ont trouvé un moyen de se donner une chance à la fin ».

Mené de 14 points dans ce match, Cleveland a grignoté petit à petit son retard avant de renverser Portland dans l’ultime quart-temps.

« Cela fait partie de notre développement » a expliqué Bickerstaff. « Il s’agit pour nous d’avoir conscience de l’instant, d’être placés dans des situations difficiles et de ne pas se désunir. Rester soudés. Prendre des coups. Ne pas reculer et continuer à avancer ».

Mitchell une nouvelle fois décisif dans le 4e quart-temps

Les Cavaliers ont serré les boulons défensivement dans le 4e quart-temps. Cleveland a limité Portland à 7/19 au tir dont 2/11 à 3-points durant les 12 dernières minutes pour finalement l’emporter 119-113. Donovan Mitchell a marqué 10 points dans le quatrième quart-temps, dont un tir à 3-points qui a donné à Cleveland l’avantage pour la première fois du match.

« Il faut juste continuer à se battre » rappelle Donovan Mitchell. « Nous n’avons pas bien joué pendant la première mi-temps et même pendant une partie du 3e quart-temps. Mais nous étions toujours là. Donc il ne fallait pas baisser les bras et prendre conscience qu’il y a des soirs comme ça où un gars est très chaud à domicile dans une salle où il y a du bruit, et il faut continuer à pousser et à aller de l’avant. Nous l’avons tous fait en tant que groupe ».

Même s’il n’a pas été adroit pendant une bonne partie de la rencontre, Mitchell a terminé avec 26 points, ainsi que 5 rebonds et 5 passes décisives. Il a pris les choses en main dans le quatrième quart-temps confirmant une nouvelle fois son importance dans les fins de matchs des Cavaliers cette saison.

« Quand on est bon comme ça, on ne manque pas de confiance » a indiqué Bickerstaff. « En fin de match, il a mis des tirs que seul lui peut mettre ».