All-Star Weekend | Un All-Star Game de G-League en lever de rideau

Débutés l’an dernier à Cleveland, les efforts d’intégration et de médiatisation, de la part de la NBA, de la G-League durant les festivités du All-Star Weekend vont se se poursuivre cette année, du côté de Salt Lake City.

Dans l’Ohio en février 2022, on se rappelle en effet que quatre joueurs de la Team Ignite en G-League (Dyson Daniels, Jaden Hardy, Scoot Henderson et MarJon Beauchamp) avaient participé au Rising Stars Challenge, aux côtés de 12 rookies et 12 sophomores.

Cette année, la ligue va ainsi encore plus loin dans sa mise en lumière de son antichambre, puisqu’elle a annoncé, ce jeudi, que le « G-League Next Up Game » allait voir le jour. C’est une sorte de All-Star Game pour la G-League qui se déroulera le dimanche à 15h, dans une salle annexe, non loin de la Vivint Smart Home Arena.

Les modalités du déroulement de cet évènement sont assez simples et similaires à la formule de la NBA : 24 joueurs seront sélectionnés, 10 par le vote des fans, les 14 autres par la G-League. Une fois ces 24 joueurs désignés, deux équipes de 12 joueurs seront composées par deux capitaines via un système de Draft, comme pour le All-Star Game NBA. Le premier capitaine sera le joueur qui aura reçu le plus de votes des fans, le second sera un joueur de la Team Ignite. Compte tenu de l’attention médiatique qui l’entoure ces derniers mois, on peut raisonnablement supposer qu’il s’agira de Scoot Henderson.

Les joueurs éligibles à ce « Next-Up Game » seront les joueurs présents dans les effectifs de G-League cette saison, évidemment, mais aussi les « two-way contracts ». La seule condition requise pour répondre aux critères d’éligibilité étant d’avoir joué, au minimum, quatre matchs de G-League cette saison.