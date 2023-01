Un changement de shoot bénéfique pour Austin Rivers

L’intersaison est toujours le moment privilégié des joueurs pour travailler ou corriger leur shoot, comme l’a fait Brook Lopez par exemple, avec l’aide d’un logiciel, l’été dernier. Austin Rivers, lui, a pris un virage plus important encore : changer son tir.

Un choix fort pour un joueur de 30 ans qui en plus n’a jamais été un mauvais shooteur, avec un honnête 35% de réussite derrière l’arc. Néanmoins, il voulait faire mieux : « Je n’ai jamais été un grand shooteur », constate-t-il pour Pioneer Press.

Dès lors, quel changement opérer ? Droitier, le fils de Doc avait l’habitude de laisser son pouce gauche sur le ballon quand il dégainait. Il a donc passé l’été à tenter de le retirer. En commençant notamment par cinq ou six semaines à ne shooter que des lancers-francs…

« J’ai changé mon tir après vingt ans avec l’ancien », poursuit Austin Rivers. « Je devais casser des habitudes que j’avais depuis l’âge de quatre ans. C’était vraiment mental et frustrant, car j’avais des difficultés. J’étais court et je n’y croyais pas. »

« Je ne vois pas pourquoi pas je ne pourrais pas être un shooteur à 40 % à 3-pts et 80-90 % aux lancers-francs »

Les débuts ont en effet été compliqués. En présaison, l’ancien des Clippers ne trouve pas la cible à 3-pts. Face à sa maladresse, Chris Finch décide de se passer de l’arrière pendant le début de saison puisqu’il ne joue que quarante minutes au total en un mois. Malgré ce démarrage manqué, le joueur de Minnesota a insisté.

« Je devais continuer de shooter et ne pas me poser trop de questions. J’allais à la salle tous les jours et je prenais des centaines de tirs. Je savais que ça allait tourner. Je n’ai pas fait une bonne présaison au tir, donc il fallait que je travaille encore plus dur. Une fois qu’un tir tombe dedans, puis deux, alors on continue. Dès que la confiance revient, il n’y a pas de retour en arrière. On se rassure, on voit que ça marche et c’est de mieux en mieux. »

Les chiffres le montrent car depuis quatorze matches, Austin Rivers affiche un superbe 49% de réussite à 3-pts. Et autre amélioration notable : son adresse aux lancers-francs. Il tourne à 86% de réussite dans cet exercice cette saison. Un véritable bond en avant face à ses 64% en carrière.

« J’ai l’impression que la balle s’envole de ma main. C’est très agréable comme sensation, surtout dans les coins. Dès que je shoote, je sens que ça va rentrer. J’ai l’impression d’être un shooteur d’élite. Je ne vois pas pourquoi pas je ne pourrais pas être un shooteur à 40% à 3-pts et 80-90% aux lancers-francs. En ce moment, ce n’est pas un hasard, je shoote bien. »