Les Lakers et les Mavericks pestent contre l’arbitrage…

Troy Brown Jr. et LeBron James ont pesté contre Suyah Mehta, l’arbitre situé à deux mètres de l’action. Le premier venait de tenter un ultime tir au buzzer pour permettre aux Lakers de l’emporter face aux Mavericks, alors que les deux équipes étaient à égalité en cette fin de quatrième quart-temps (101-101).

Sauf que Tim Hardaway Jr. va venir contrer le ballon… avant de bien toucher la main du shooteur de Los Angeles.

Dans le vestiaire, LeBron James a attendu une question sur le sujet à Troy Brown Jr. pour bien exprimer sa colère. « C’est une putain de faute » a-t-il crié pour que toute la presse l’entende. « C’est une faute. Peu importe ce qu’on dit, c’est une putain de faute. C’est évident et ils auraient dû la siffler. »

Interrogé après la rencontre sur le sujet, l’arbitre en chef Josh Tiven a pourtant défendu la décision des officiels : « Hardaway Jr. a touché le ballon en se rapprochant et il a ensuite créé un contact au niveau des mains, mais celui-ci est légal et l’action a donc été correctement arbitrée, sans coup de sifflet. »

Selon le règlement, « la main fait ainsi partie du ballon » quand le ballon est touché en premier. C’est donc plutôt au niveau du corps qu’il pourrait y avoir faute, mais LeBron James a été plus diplomate en conférence de presse, se contentant d’expliquer qu’il était « évidemment » en désaccord avec l’interprétation des arbitres.

« C’est comme ça. Ce n’est pas mon boulot d’arbitrer, et je ne vais pas dire ici ce qui aurait dû être fait, ou pas » répondait Troy Brown Jr. alors que Darvin Ham voyait aussi clairement une faute. « Je ne suis pas du genre à critiquer les arbitres et je ne vais pas commencer maintenant. Mais la faute semblait claire. Peut-être que j’ai tort mais on a regardé l’action après le match, et ça ressemble quand même bien à une faute sur le geste du tir. »

Mais les Lakers n’étaient pas les seuls à se plaindre de l’arbitrage, puisque Stan Van Gundy, aux commentaires, râlait de son côté sur le peu de coups de sifflet accordés à Luka Doncic. L’occasion pour Mark Cuban d’embrayer sur Twitter en expliquant que sa star ne recevait « aucun respect » de la part des officiels…

Également questionné, Luka Doncic a souri, expliquant qu’il n’avait pas Twitter. Avant de conclure qu’il n’avait pas de commentaire à faire, et qu’il ne voulait pas recevoir d’amende.