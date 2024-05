Les duels entre LeBron James et Luka Doncic ressemblent à un passage de flambeau tant le « King » semble se reconnaître dans le Slovène, qui ne cache pas son admiration pour le quadruple MVP.

Cette nuit, il semblait bien y avoir 15 ans entre les deux hommes. Car d’un côté, Luka Doncic a affiché toute sa maîtrise du pick-and-roll et son mix de puissance et de technique poste bas pour compiler 35 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. Certes, il y a aussi 5 balles perdues et il a joué quasiment toute la fin de match avec cinq fautes, ce qui l’a empêché de vraiment défendre, mais il a surtout été clutch, réussissant plusieurs 3-points essentiels.

Notamment celui pour égaliser à 101 partout à six secondes de la fin du quatrième quart-temps, histoire d’arracher la prolongation. Ou celui pour égaliser à 108 partout dans la dernière minute de la première prolongation.

En face, LeBron James a aussi noirci la feuille de stats (24 points, 16 rebonds, 9 passes) mais le « King » a de plus en plus de mal à peser dans les fins de rencontre. Sa maladresse extérieure (0/7) pèse aussi sur son efficacité et il ne pouvait que s’incliner face à la performance de Luka Doncic, en expliquant que « les grands joueurs rentrent les grands shoots », même s’il pestait quand même également contre une faute oubliée sur Troy Brown Jr. sur l’ultime tir du quatrième quart-temps, qui aurait offert la victoire à Los Angeles.

Luka Doncic réussit en tout cas son 9e triple-double à 30 points ou plus depuis le début de la saison, le reste de la NBA n’en comptant que six. D’après ESPN, le Slovène est aussi le premier joueur de moins de 24 ans à afficher une moyenne de 40 points sur 10 matchs consécutifs… depuis Michael Jordan, qui l’avait fait en 1986 !

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.