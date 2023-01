Luka Doncic ne se voit pas durer aussi longtemps que LeBron James

« Si vous répondez mon nom, sachez qu’il n’y a pas moyen, car je ne vais pas jouer aussi longtemps. »

On peut dire que Luka Doncic n’y est pas passé par quatre chemins au moment d’évoquer son éventuelle longévité en NBA. Une déclaration qui fait écho aux interrogations de certains fans et observateurs, concernant l’identité de celui qui pourrait, un jour, battre le (futur) record au scoring de LeBron James.

Dans une quinzaine de matchs, le « King » (37 965 points) devrait effectivement dépasser Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points), pour devenir le scoreur le plus prolifique de tous les temps, en saison régulière. Une fois cet accomplissement individuel atteint, se posera ensuite la question de savoir quel sera le joueur qui pourra bien détrôner « LBJ » au sommet de ce classement.

Ce qui est sûr, c’est que cela ne sera pas une mince affaire, car on se rappelle par exemple que « KAJ » possède ce record depuis le mois d’avril 1984, époque où il avait éjecté Wilt Chamberlain de la plus haute marche du podium.

Quasiment 39 ans plus tard, l’ancien illustre pivot des Bucks et des Lakers s’apprête donc à lâcher, à son tour, son trône à LeBron James, qui avait récemment été invité à donner les noms de ceux qui pourraient contester, à terme, son leadership au scoring…

« Le nom de [Kevin Durant] est le premier qui me vient à l’esprit, on ne le surnomme pas ‘Easy Money’ ou ‘Slim Reaper’ pour rien… », estime le quadruple MVP. « Il y a beaucoup de grands scoreurs dans la ligue et [Kevin Durant] en fait partie. Kyrie [Irving], Luka [Doncic], [Joel] Embiid, Giannis [Antetokounmpo]… Tous ces gars font aussi des stats. Mais il faut avoir de la chance pour être sur le parquet et jouer : la santé est l’aspect le plus important. »

LeBron plus précoce, Doncic plus rapide

Mais à en croire Luka Doncic himself, il faut d’ores et déjà barrer son nom de la liste des candidats potentiels, car il a beaucoup de mal à s’imaginer jouer, comme LeBron James ou même Dirk Nowitzki, une vingtaine d’années en NBA, loin de chez lui : « C’est long. Je préférerais plutôt retourner dans ma ferme, en Slovénie… »

Comme la longévité est une donnée majeure pour ce genre de record, au même titre que la précocité et que la productivité, cela risque donc d’être difficile de voir la superstar des Mavericks dépasser celle des Lakers, si elle ne joue pas très longtemps dans la ligue. D’autant que le Slovène part avec une longueur de retard sur son « rival » au même âge.

En effet, LeBron James totalisait déjà 11 514 points avant ses 24 ans, alors que Luka Doncic est loin derrière et ne compte « que » 8 263 points à un mois et demi de son 24e anniversaire. En revanche, en termes de rapidité et non de précocité, Doncic fait mieux que James, car il totalise 8 263 points après 302 matchs, contre 8 069 points pour son homologue après le même nombre de rencontres.

Preuve que la précocité (et la longévité) du « King » sont pour beaucoup dans son futur record, qui finira également de mettre en lumière sa capacité à se maintenir en bonne santé, au fil des années.

« C’est toujours une possibilité [qu’il soit battu], mais cela va être vraiment compliqué », juge en tout cas Luka Doncic, à propos du record au scoring. Puis de détailler : « Il faut que vous ayez un gars qui joue pendant 20 ans, dans cette condition physique… En dehors des seules qualités de basketteur, c’est très difficile de prendre soin de ce corps [sur la durée]. »

D’où l’émerveillement avec lequel « Luka Magic » observe LeBron James, à 38 ans passés : « C’est juste incroyable de le regarder jouer. C’est sa 20e saison en NBA et ce qu’il fait, c’est-à-dire scorer 30-40 points presque chaque soir, c’est tout simplement incroyable. Nous ne voyons que rarement ce genre de choses. »

Bonne nouvelle pour Luka Doncic : il aura la possibilité de voir son modèle de très près ce jeudi soir, puisque les Mavericks vont affronter les Lakers à la Crypto.com Arena (04h00).