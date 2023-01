Dewayne Dedmon suspendu un match par le Heat

Expulsé par les arbitres pour sa « conduite antisportive » face au Thunder, après s’être embrouillé avec des membres du staff de Miami, dont Caron Butler, et surtout avoir tapé dans un pistolet de massage, qui a terminé sur le parquet, Dewayne Dedmon a logiquement été sanctionné.

Le pivot a en effet été suspendu pour un match par la franchise floridienne, qui a consulté la ligue avant de prendre sa décision. Il ne sera donc pas en tenue ce jeudi soir pour l’affrontement face à Milwaukee.

De plus, Dewayne Dedmon ne touchera pas son salaire pour cette rencontre, suite à sa « conduite préjudiciable pour le club », soit une perte d’exactement 32 414 dollars.

C’est un intérieur de moins pour Erik Spoelstra, déjà obligé de composer avec une rotation très courte face au Thunder, et encore plus après la sortie de l’ancien d’Atlanta. Heureusement pour le coach, il devrait pouvoir compter sur Bam Adebayo contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez et Bobby Portis.