Triple-double : Alperen Sengun dans l’histoire des Rockets

L’histoire retiendra donc qu’Alperen Sengun aura réussi son premier triple-double, un 10-10-10 qui passe tout juste, à l’âge de 20 ans et 170 jours, faisant de lui le plus jeune joueur des Rockets à réaliser cette performance statistique.

On laissera donc de côté que ses Rockets sont en chute libre avec un huitième revers de rang face aux Kings, et treize sur les quatorze derniers matchs, alors qu’Alperen Sengun détrône en l’occurrence son coéquipier Kevin Porter Jr. qui avait réalisé son premier triple-double à 21 ans et 330 jours (aussi contre Sacramento le 30 mars 2022).

C’est la première fois qu’Alperen Sengun atteint la dizaine de passes dans un match, et il établit donc son record personnel.

Le record absolu du triple-double le plus précoce appartient depuis la saison passée à Josh Giddey, qui avait réalisé son premier triple-double à 19 ans et 84 jours. L’arrière du Thunder se place d’ailleurs aux quatre premières places de ce classement, avec LaMelo Ball qui ferme ce Top 5 avec un premier triple-double à 19 ans et 140 jours.

« Il a fait du bon boulot pour créer du jeu pour ses coéquipiers », a confirmé Stephen Silas après le match. « On l’a fait jouer au poste haut, au poste bas, à 45°. Il a fait de bonnes passes et on a aussi profité de bons main-à-main, plus l’adresse de Garrison [Matthews] qui nous a bien aidés. Mais on doit faire mieux en défense… »

Hasard ou coïncidence, ce triple-double intervient un jour après les déclarations laudatives d’Anthony Edwards, qui voit le pivot turc comme le « franchise player » d’avenir de Houston, plutôt que Jalen Green.

« C’est un grand moment pour moi », a sobrement réagi Alperen Sengun. « Je remercie toute mon équipe. »