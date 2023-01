Le pari osé de Nick Nurse a redonné confiance aux Raptors

Après avoir battu Portland dimanche soir, Toronto a enchaîné mardi soir avec un deuxième succès consécutif, cette fois-ci face à Charlotte (132-120), pour ce qui est l’une de leurs meilleures performances de la saison. Dans le sillage des 28 points de Pascal Siakam, les Raptors ont ainsi pu compter sur une adresse longue distance retrouvée. « Retrouvée » car avant le match, les joueurs de Nick Nurse se présentaient avec le deuxième plus mauvais pourcentage à 3-points de la ligue : 33% !

La première surprise, c’est qu’ils ont réussi 20 tirs derrière l’arc. La deuxième, c’est qu’ils ont fait preuve d’une très belle adresse à 45.5%. La troisième surprise, ou pas, c’est qu’ils signent aussi leur meilleure marque de la saison aux passes, avec 32 passes. Une performance collective aboutie qui a de quoi ravir Nick Nurse.

« Nous avons pris les tirs ouverts et je pense que nous avons aussi créé beaucoup d’opportunités en transition, avec des tirs qui étaient bons, donc c’était plutôt bien. Je suis très heureux des tirs à 3-points, des passes décisives et d’avoir marqué beaucoup de points. C’était bien à voir » apprécie le coach.

Le coup de poker gagnant de Nick Nurse

C’est un trio inédit composé de Precious Achiuwa, Chris Boucher et Christian Koloko qui a permis à Toronto de gérer et de consolider son avance dans le deuxième puis le quatrième quart-temps. Le trio d’intérieurs a inscrit 31 des 40 points des Raptors en sortie de banc, et récupéré pas moins de 17 rebonds. Un pari osé de la part de Nick Nurse car personne n’aurait imaginé voir ces trois intérieurs en même temps sur le parquet.

Pour rappel, le banc des Raptors est l’un des pires de la ligue en terme de production de points, avec, par exemple, 13.4 points de moyenne sur les cinq derniers matchs. Aucune équipe ne fait pire sur cette période.

« J’essaie simplement de trouver une solution après une période si difficile » a avoué Nick Nurse. « Ces gars-là semblent générer une grande partie de notre énergie au rebond offensif. Puis ça s’est propagé ».

Outre une domination au rebond offensif pour ressortir de ballons propres pour les shooteurs, le trio Boucher – Koloko – Achiuwa a permis à Toronto de jouer une défense de zone qui a fortement perturbé les Hornets.

« Je pense que tout est une question de confiance et de rythme » a avancé Precious Achiuwa. « Une fois que le banc trouve son rythme comme il l’a fait aujourd’hui, beaucoup de gars n’ont pas à faire trop de choses, n’ont pas à se mettre trop de pression, sur leur physiques ou leurs minutes. Vous savez que les remplaçants feront la même chose que les titulaires lorsqu’ils entreront en jeu. Je pense que nous avons une très, très bonne équipe. Évidemment, nous ne sommes pas à la position souhaitée, mais je reste très confiant en cette équipe. Je crois que nous l’avons montré l’année dernière. Je pense que rien ne nous empêche de faire un « run » incroyable. Nous devons juste nous concentrer ».

Fred VanVleet, lui aussi, pense que les Raptors sont à un tournant de leur saison et qu’il est temps d’enchaîner les victoires.

« Commençons par remporter un troisième match de suite jeudi » prévient le meneur des Raptors. « Ce qui est derrière nous est derrière nous. Nous devons regarder vers l’avant et espérer que notre meilleur basket est devant nous… On met quelque chose en place ensemble et personne ne se souviendra de ce à quoi ressemblait la première moitié de la saison. Nous avons du travail à faire, nous avons beaucoup de travail à faire, et nous n’avons pas été bons jusqu’à présent, mais j’aime ce que nous avons été capables de mettre en place au cours des deux derniers matchs ».

Les Raptors, qui accueillent de nouveau les Hornets jeudi ont ainsi l’occasion d’enchaîner une troisième victoire consécutive, ce qui serait une grande première cette saison.