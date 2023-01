Le message de Norman Powell a réveillé les Clippers

La semaine passée, après la défaite à Denver, la cinquième de suite, Norman Powell a pris la parole dans le vestiaire. L’arrière a rappelé que les Clippers avaient, selon lui, l’ADN pour être champions en juin. Ce qui ne sautait pas aux yeux ces dernières semaines puisque Los Angeles enchaînait les revers.

En s’appuyant sur son expérience avec Toronto, où il a gagné le titre en 2019 avec Kawhi Leonard, son discours se voulait positif, afin de réveiller une formation qui était dans le dur.

« J’ai parlé à l’équipe pour leur dire que ce groupe était bien plus dense que celui des Raptors », raconte-t-il au Los Angeles Times. « C’est une question d’identité : comment veut-on jouer ? Toutes les équipes traversent cela, les équipes championnes et les grandes équipes ont des moments difficiles. On a déjà connu ça et il faut s’en sortir. »

L’effet de ce discours ne fut pas immédiat puisque les Clippers s’inclineront encore contre Minnesota, pour une sixième défaite consécutive. Mais Paul George et Kawhi Leonard étaient alors absents. Le second a fait son retour face aux Mavericks mardi, il a été excellent, et on a vu la différence chez les joueurs de Tyronn Lue.

« Il y a eu un peu plus d’urgence », explique Robert Covington. « On en avait parlé, il fallait avoir plus d’urgence. En gros, on a dit que la première équipe qui frappe allait être celle qui allait gagner. C’est ce qu’on a fait. »

« L’identité, le visage que l’on veut montrer chaque soir, c’est ce qu’on doit trouver, peu importe qui est sur le parquet »

Malgré l’absence de « PG13 », les Clippers ont en effet réalisé une prestation de patrons. Ils n’ont jamais été menés et avaient 22 points d’avance à la pause. Luka Doncic (43 points) a tout tenté, mais les Mavericks n’ont jamais réellement eu une opportunité de les bousculer.

« L’identité, le visage que l’on veut montrer chaque soir, c’est ce qu’on doit trouver, peu importe qui est sur le parquet », insiste Norman Powell. « On doit être une grosse défense. On sera une attaque qui fait circuler la balle, joue à l’intérieur et génère des shoots ouverts. Et pour ça, George et Leonard n’ont pas besoin d’être là : ça doit être notre identité de jeu. On doit vraiment s’y mettre. Ce soir, c’était bien et on doit le faire à chaque match. »

Qu’en pense Tyronn Lue ? Les Clippers peuvent-ils afficher ce niveau, notamment en défense, sur la durée ?

« Je trouve qu’on a l’effectif pour », répond le coach. « L’idée, c’est d’avoir les bonnes combinaisons et que tout le monde soit en bonne santé. Comme ça, on peut voir qui joue bien avec qui et on peut construire une alchimie. »