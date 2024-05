Après sa dernière sortie à 29 points dans la défaite face à Atlanta, Kawhi Leonard a confirmé cette nuit en réalisant une nouvelle prestation de choix face à Dallas cette nuit. Dans un match dominé pendant un peu plus de trois quart-temps par les Californiens, on a retrouvé le Kawhi Leonard efficace, au jeu épuré, qui s’est attelé à sanctionner chaque écart de la défense adverse, en scorant ou en la poussant à la faute.

Sous son impulsion, les Clippers ont ainsi réussi à dérouler, et le score affichait encore +18 lors de son retour à 7 minutes de la fin. Sauf qu’un 3-points de Frank Ntilikina et 12 points de suite de Luka Doncic ont forcé Kawhi Leonard à reprendre du service. L’ailier All-Star a alors planté un premier panier derrière l’arc avant d’ajouter trois points de plus aux lancers-francs sur la possession suivante.

« Chaque match NBA est dur dans le quatrième quart-temps. Luka est un joueur incroyable, il ne va pas abandonner. Il est revenu fort sur la fin pour mettre des tirs, des lancer-francs. J’ai pu mettre des tirs, trouver mon rythme, et j’ai eu la confiance de mes coéquipiers pour qu’on aille décrocher cette victoire », a-t-il confié.

Auteur de 33 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions, il s’est surtout distingué par son efficacité, à 9/12 au tir, deux jours après son 9/23 contre Atlanta, et 12/12 aux lancers-francs.

C’est un pas de plus vers la bonne direction, pour lui et les Clippers. Il fallait au moins ça cette nuit pour repousser les Mavericks d’un Luka Doncic à 43 points, et mettre fin à une série de six défaites consécutives.

https://www.youtube.com/watch?v=-pvp3PA6jDI

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.