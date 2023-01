Immanuel Quickley serait dans le viseur des Bucks, des Mavericks et des Wizards

Depuis presque deux mois, on sait qu’Immanuel Quickley est disponible à New York et que les dirigeants sont prêts à écouter les offres le concernant. D’après HoopsHype, plusieurs équipes ont montré de l’intérêt pour le meneur de jeu des Knicks.

Nos confrères indiquent en effet que Quickley serait notamment dans leur viseur des Bucks, des Mavericks et des Wizards.

Quel prix demande la franchise de New York ? Dans un premier temps, les dirigeants attendaient un premier tour de Draft. Sauf que dernièrement, notamment avec la blessure et l’absence de RJ Barrett, le joueur se montre à son avantage avec 19.1 points de moyenne sur les onze derniers matches, et sans doute que les Knicks seront désormais plus gourmands.

Autre élément qui pourrait partir du côté de New York d’ici la « trade deadline » du 9 février : Cam Reddish. L’ailier n’a plus joué depuis 18 matches d’affilée et les dirigeants seraient prêts à le céder contre deux seconds tours de Draft d’après HoopsHype. Les Lakers ont montré de l’intérêt pour l’ancien ailier d’Atlanta, ainsi que les Bucks également.