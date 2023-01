Le rêve éveillé des frères Jones

Il y avait un côté famille qui régnait autour de ce Memphis – San Antonio. Déjà puisque Gregg Popovich retrouvait le fils de Jaren Jackson, né en 1999, lorsque son père évoluait sous ses ordres à San Antonio (1997-2001).

Et aussi parce que deux frères se retrouvaient face à face, les Jones, Tyus côté Grizzlies et Tre côté Spurs.

Pour la première fois leur carrière, les deux joueurs s’affrontaient en NBA en tant que titulaires, sur le parquet de Memphis (non loin de Nashville). Un accomplissement de plus, d’autant que les deux ont performé, avec 24 points et 6 passes décisives pour le premier, et 18 points et 7 passes décisives pour le second.

« C’est un moment dont on rêve pour être honnête. C’est irréel d’en être arrivé là », a réalisé Tyus Jones, MVP du match en l’absence de Ja Morant. « C’est probablement mon instant basket préféré parmi tous ceux auxquels j’ai pris part. Pouvoir débuter face à mon frère à ce niveau, ça signifie tout pour nous », a surenchéri son frère.

Un panier décisif sur la tête de son petit frère

Si les deux frangins ont tout donné dans la bataille, c’est donc Tyus Jones qui a pris le dessus, avec un « money-time » géré de main de maître au moment où San Antonio refusait de lâcher le morceau.

Avant de délivrer deux passes décisives pour les 3-points libérateurs de Desmond Bane et Jaren Jackson Jr, le meneur s’est notamment distingué avec un tir à mi-distance sur la tête de son frère à cinq minutes de la fin pour faire repasser Memphis en tête pour de bon (111-109).

« Il fallait tenir bon, exécuter des systèmes compliqués sur la fin. D’abord être là en défense, exécuter en attaque. On savait qu’ils allaient jouer à fond sur 48 minutes. C’est une équipe coriace », a ajouté Tyus Jones.

Même s’il a fait quelques erreurs sur la fin, Tre Jones s’est bien battu et les Spurs peuvent encore se satisfaire d’avoir tenu le choc face à un cador de la conférence Ouest, eux aussi avec leur lot de blessures. « C’est l’histoire de notre saison jusqu’à présent », a résumé coach Pop’.

« C’est clairement notre mentalité chaque soir, la dureté avec laquelle on va jouer. C’est quelque chose qu’on doit afficher pour nous donner une chance de gagner. C’est un point sur lequel on veut construire », a conclu Tre Jones.