Le triomphe des shooteurs des Kings

« 42, 42, 42, 42, 42. Je vais miser sur le 42. » Mike Brown a fait dans l’original pour démarrer sa conférence de presse d’après-match. Ce nombre, répété maintes fois par le coach des Kings et qui a pu interroger les journalistes face à lui, représente tout simplement le nombre de points encaissés dans la raquette par son équipe, face au Magic.

Si l’ancien assistant des Warriors insiste et s’enthousiasme autant avec cette statistique, c’est que son équipe est l’un des mauvais élèves en la matière. Avec près de 55 points encaissés en moyenne dans sa raquette, Sacramento est la troisième équipe qui en encaisse le plus dans cette zone.

« On doit défendre si on veut arriver à nos fins et cela commence par la protection de la raquette et le fait de ressortir les ballons vers les shooteurs. Je suis heureux de ce que nos gars ont fait pour protéger le cercle ce soir », affiche Mike Brown.

En verrouillant ainsi leur peinture, les Kings ont poussé le Magic à jouer contre-nature, en le repoussant loin du cercle. Avec 44 tirs tentés derrière l’arc (14/44), contre seulement 31 en moyenne sur la saison, Paolo Banchero et les siens n’avaient jamais autant tenté leur chance de loin.

Les Kings, eux, ont marqué quatre points de plus de la raquette adverse mais ont également utilisé le tir primé comme arme punitive. Avec autrement plus d’efficacité que le Magic. Grâce à une envie contagieuse de partager le cuir, les Kings ont égalé leur record de saison avec 39 passes décisives qui ont contribué aux 23 paniers primés convertis (23/46) par l’équipe.

Mike Brown pas surpris

Il s’agit d’un nouveau record de franchise, officialisé par un dernier tir primé de Matthew Dellavedova. La précédente marque avait été établie en novembre 2021 avec 22 unités. Une petite prouesse quand on sait que le duo De’Aaron Fox – Malik Monk a terminé avec 1/10 de loin. Mais Harrison Barnes (6/7), Keegan Murray (5/6) ou Kevin Huerter (4/8) ont tous les trois compensé.

𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐇𝐈𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 Watch every three from the team's franchise record setting W 💦 #BeamTeam pic.twitter.com/HAn0EEz7Fl — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 10, 2023

« Je l’ai déjà dit par le passé, on a beaucoup de shooteurs dans cette équipe. Malik a eu de supers tirs, deux sur quatre d’entre eux auraient dû tomber, donc ça aurait pu être plus élevé. La façon avec laquelle on a étiré le terrain, avec laquelle a partagé le ballon… Je ne veux pas paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais cela ne me surprend pas avec les shooteurs qu’on a. Chaque fois qu’on peut décrocher un record, surtout dans ce domaine, c’est une bonne chose », juge Mike Brown.

Shooteur le plus efficace de la soirée avec ses 30 points à 11/13 aux tirs, Harrison Barnes rappelle que son équipe, 15e la plus adroite de la ligue avant ce match (36%), ne peut pas se contenter de se reposer sur cette arme chaque soir. « C’est génial de voir le ballon rentrer, mais dans l’ensemble, on ne va pas vivre ou mourir avec. C’est bien qu’on l’ait fait ce soir, mais on ne peut pas s’attendre à ce que cela soit le cas pour le reste de la semaine et à ce qu’on en marque 25, voire 30 dans un match », prévient à juste titre le vétéran.