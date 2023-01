Peut-on être le MVP de la nuit en prenant seulement cinq tirs ? La réponse est « oui » avec Nikola Jokic ! Le Serbe signe son 11e triple-double de la saison avec un 100% aux tirs : 5 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 1 à 3-points et 3 sur 3 aux lancers-francs. Face à des Lakers très diminués, le double MVP en titre n’a rien forcé, mais il termine avec 14 points, 11 rebonds et 16 passes pour une évaluation de 39. C’est la meilleure évaluation de la soirée, et son 87e triple-double en carrière. C’est aussi la première fois de l’histoire qu’un joueur termine avec au moins 10 points, 10 rebonds et 15 passes à 100% aux tirs.

« Nikola s’en fout [de son nombre de tirs]. C’est une vraie superstar altruiste » répond Mike Malone quand on l’interroge sur les cinq petits tirs tentés. « Je sais que beaucoup de joueurs seraient énervés de ne prendre que cinq tirs en 35 minutes… Mais Nikola s’en fiche de prendre 5 ou 25 tirs. Je n’en connais pas beaucoup comme lui. »

Si Nikola Jokic n’a pris que cinq tirs, c’est parce que Jamal Murray était en mode « attaque » cette nuit avec ses 34 points. « Ce soir, Jamal a mis ses tirs et c’est un gros boost pour sa confiance, et ça permet à Nikola de ne pas prendre beaucoup de tirs » reconnaît le coach des Nuggets.

Et puis, si Nikola Jokic ne prend que cinq tirs, c’est parce que ses coéquipiers se sont rendus disponibles, et balle en main, c’était plus simple de trouver le joueur démarqué que de chercher un tir.

Un exceptionnel sens du timing

Comme sur cette action en début de match, où il part en coast-to-coast, réalise un « spin move » pour s’ouvrir la ligne de fond, avant de faire une passe géniale pour Aaron Gordon qui arrive en « trailer ».

« On a cette énergie pour se partager le ballon et on a confiance en chacun de nous » explique Nikola Jokic à propos de la série de onze victoires à domicile. Interrogé ensuite sur ses 16 passes, il ajoute : « Mes coéquipiers bougent en attaque, ils parviennent à trouver leurs « spots » et ils mettent leurs tirs ».

Rien de sorcier à l’écouter, et pourtant, sa vision du jeu est exceptionnelle, et c’est son sens du timing qui fait la différence.