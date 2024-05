Plein d’objectifs, Paolo Banchero aime faire taire ses détracteurs

À 20 ans seulement, Paolo Banchero vit pour l’instant un joli début de carrière en NBA, sur le plan personnel. Sélectionné en première position de la Draft 2022, il fait ainsi figure de favori pour le titre de Rookie de l’année 2023, avec 21.4 points, 6.7 rebonds et 3.9 passes de moyenne.

Collectivement, la situation n’est peut-être pas aussi belle, puisque le Magic occupe la 13e place de la conférence Est, mais les seules prestations individuelles de l’ancien pensionnaire de Duke servent à lui redonner sourire, car ses détracteurs n’ont plus grand-chose à lui reprocher maintenant qu’il a réussi sa transition entre la NCAA et la NBA.

« Les gens avaient des doutes, qu’ils regardent ou non les matchs, ils avaient déjà un avis tranché [sur moi] », lance-t-il, dans les colonnes de Yahoo! Sports. « Mais, jouer à l’université, c’est quelque chose de différent. Tu dois faire des sacrifices. J’étais toujours le meilleur joueur de l’équipe, mais je devais me conformer et adapter mon jeu à l’équipe. Nous avions trois ou quatre autres joueurs professionnels et Coach K avait envie de me faire jouer d’une certaine manière. »

Certaines critiques restent gravées dans sa tête…

Visiblement très attentif à ce qui peut se dire sur lui, Paolo Banchero n’avait par exemple pas apprécié les commentaires qu’il pouvait lire et entendre au sujet de sa défense.

« La chose la plus frustrante, c’est ce que j’entendais en permanence à propos de ma défense », confirme-t-il ainsi. « Les gens essayaient de me faire passer pour un boulet en défense, alors que je ne l’ai jamais été dans ma vie. Bien sûr, il y a des moments où vous vous endormez loin du ballon, où vous laissez passer un joueur dans votre dos, mais de là à m’attaquer tout le match et m’exposer de la sorte ? Non, non, non. »

Mais les qualités défensives supposées de Paolo Banchero n’étaient pas le seul sujet évoqué par certains observateurs qui contrariait l’intérieur d’Orlando…

« Les gens parlaient aussi de mon potentiel, du niveau que j’allais pouvoir atteindre », ajoute-t-il à ce propos. « C’était également quelque chose de très frustrant pour moi, car j’ai le même âge que les autres mecs de ma Draft. Et, simplement parce que je suis plus développé physiquement, que mon jeu est plus mature, ils ont dit que je ne pourrais pas progresser davantage. Donc mon potentiel ne serait pas aussi élevé que des joueurs qui ne sont pas aussi doués, talentueux que moi ? Ça n’a pas de sens. »

Progresser pour ne pas perdre de vue ses objectifs

Après bientôt trois mois de compétition, Paolo Banchero s’est à l’heure actuelle imposé comme le meilleur joueur de sa cuvée, devant Bennedict Mathurin, Jaden Ivey ou encore Keegan Murray. Complet offensivement et plutôt solide défensivement, l’Américano-Italien régale soir après soir, ou presque, ne connaissant que rarement des soirées sans.

Pour autant, même s’il affiche de bien belles statistiques individuelles, le natif de Seattle estime avoir encore pas mal de choses à corriger et polir au niveau de son jeu. Comme le prouvent ses récentes difficultés du mois de décembre.

« J’ai l’impression d’être encore trop brut de décoffrage dans beaucoup de domaines », juge-t-il. « Cela peut ne pas y ressembler pour une personne lambda, mais je sais que je suis loin d’être au niveau que je suis censé être. J’ai encore beaucoup de travail devant moi. »

Complimenté par LeBron James et Kevin Durant, qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de défier de très près, en un-contre-un, quand il les a affrontés, Paolo Banchero a tout pour faire partie de la crème de la ligue.

Ce n’est pourtant pas une fin en soi pour le rookie aux dents longues du Magic, qui aspire à obtenir au plus vite ses galons de All-Star, de champion NBA puis de Hall of Famer, d’ici à ce que sa carrière ne se termine. Lui qui a déjà atteint l’un de ses principaux objectifs, à savoir être numéro 1 de Draft, et qui est désormais en passe de réaliser un autre de ses objectifs, à savoir remporter le titre de Rookie de l’année…

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.