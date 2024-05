Après avoir aligné huit victoires en neuf matchs, Orlando est dans le dur depuis trois rencontres. Il y a eu le revers face aux Lakers, le fameux match à Detroit, et la dernière défaite en date à domicile face à Washington avec six joueurs suspendus (la NBA ayant étalé les suspensions pour permettre au Magic d’aligner assez de joueurs…).

À cette mauvaise série s’ajoute une baisse de régime de la part de Paolo Banchero aux tirs. Alors que l’ailier-fort venait de boucler trois grosses semaines, il a terminé 2022 au bout du rouleau, avec un 1/6, un 4/12 puis un 7/24 au tir. C’est la première fois de la saison qu’il enchaîne trois matchs à moins de 33% de réussite au tir.

Interrogé après le match perdu face aux Wizards, le rookie n’a pas fui ses responsabilités.

« Ça fait mal quand tu n’arrives pas à marquer. On a débuté avec une bonne énergie, on les défendait bien, mais on n’arrivait pas à mettre nos tirs. En tout cas moi, je n’y arrivais pas », a-t-il déploré. « J’ai eu des tirs près du cercle, des tirs en suspension que je mets habituellement, donc je dois juste me débarrasser de cette mauvaise passe et tourner la page ».

Quatre jours de suite sans match avant la réception d’OKC

Il est peut-être encore un peu tôt pour parler de « Rookie Wall », cette baisse de régime qui intervient souvent autour de janvier-février chez les rookies face au rythme infernal d’une saison régulière NBA. Pour autant, Paolo Banchero est bien conscient qu’il pourrait à nouveau avoir des coups de moins bien comme cette semaine.

« Parfois, c’est ce qui peut arriver. C’est ce que j’ai appris. Parfois, tu as de la réussite au début et tu crois que ça va être comme ça tout le temps. Et puis tu enchaînes quelques mauvais match comme ça et tu dis juste : ‘Mince, je suis nul en ce moment’ », a-t-il ajouté. « Quand mon tir ne rentre pas, je dois quand même être en mesure de mettre les autres en valeur, de leur créer des situations. Je crois que je n’ai pas été bon là-dessus non plus. J’essayais de faire les bonnes lectures, mais j’ai été un peu lent plusieurs fois. Ce n’était clairement pas un bon match, je dois rebondir et faire mieux ».

Pour recharger les batteries, Paolo Banchero et le Magic vont bénéficier de quatre jours « off » avant la réception d’OKC ce mercredi. Ce sera à Jamahl Mosley de trouver le juste milieu entre récupération et entraînements.

« C’est un équilibre délicat. On a un groupe de jeunes gars qui se donnent à fond chaque jour, et il faut trouver le bon équilibre avec le besoin physique d’observer du repos. On ne veut pas trop en faire à l’entraînement au point que leur niveau d’énergie en match soit plus bas », a-t-il rappelé.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.