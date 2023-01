Chauncey Billups : « Les pertes de balle continuent d’être notre talon d’Achille »

Portland n’y arrive plus à l’extérieur. Les coéquipiers de Damian Lillard ont en effet perdu pour la septième fois de suite en déplacement, à Toronto (117-105). Pourtant, les cadres des Blazers étaient bien présents offensivement.

Les titulaires ont combiné 102 points avec un Damian Lillard auteur de 34 points, dont 14 dans le 4e quart-temps, mais cela n’a pas suffi à Portland, qui a couru derrière le score pratiquement tout le match après avoir été mené de 19 points dans le deuxième quart-temps (48-29).

« J’ai dû beaucoup faire jouer les titulaires » a lancé Chauncey Billups. « On a fait une bonne fin de troisième quart-temps, donc on est revenu avec les titulaires pour commencer le 4e, c’était vraiment notre chance, et on s’est donné une chance. On a perdu un rebond offensif, je crois qu’on était mené de 5 points à ce moment-là, mais il aurait fallu que beaucoup de choses se passent bien pour qu’on puisse s’en sortir en étant menés comme ça ».

Les turnovers, un problème récurrent

Car si le banc n’a apporté que 3 petits points (inscrits par le rookie Shaedon Sharpe), l’autre gros problème est venu des pertes de balle. Les hommes de Chauncey Billups ont ainsi perdu 24 ballons, c’est leur pire total de la saison. Des pertes de balle qui ont directement débouché sur 29 points des Raptors !

De quoi engendrer des regrets pour Portland, qui était revenu à 5 points à la mi-temps avant de laisser Toronto débuté le 3e quart-temps par un run de 14-0 avec de nombreux turnovers en cadeaux. Un problème qui n’est pas nouveau car les Blazers sont la 5e équipe qui perd le plus de ballons cette saison (15.8)…

« Pour gagner ce match, nous devions prendre soin de la balle et prendre de bons tirs » a conclu Chauncey Billups. « Vingt-neuf points, c’est juste trop. En face, c’est l’équipe qui perd le moins de ballons dans la ligue. Les pertes de balle nous font mal. Elles continuent d’être notre talon d’Achille donc il faut continuer à travailler là-dessus ».