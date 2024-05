Erik Spoelstra ne digère pas la fin de match face à Brooklyn

« Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire pour gagner le match » assure Erik Spoelstra. « C’est juste dommage que cela ne se soit pas avéré être une victoire pour nous. Je suis encore sous le choc. Je pense que nous les avons surpassés dans le quatrième quart-temps ».

On peut comprendre la déception d’Erik Spoelstra, car Miami menait 101-100 à quelques secondes du buzzer final. Mais Royce O’Neale a récupéré un rebond offensif au terme d’une séquence assez folle, après un tir à 3-points manqué par Kyrie Irving, avant de conclure par un « floater » à 3.2 secondes de la fin.

« Neuf fois sur dix, nous prenons ce rebond. C’était juste un concours de circonstances où plusieurs joueurs se sont entrechoqués. O’Neale était juste là au bon endroit. Celui-ci fait mal » a regretté Erik Spoelstra. « Nous avions assez de gars sur le terrain. Orlando Robinson a bien bloqué leur meilleur rebondeur offensif Nic Claxton, Kyle Lowry et Yuta Watanabe se sont cognés. Kyle a fait tomber Tyler. Victor Oladipo était là quelque part et tout d’un coup, O’Neale s’est retrouvé avec le ballon et personne autour. C’est juste un concours fou de circonstances. C’est juste dommage qu’avec les efforts fournis, le ballon n’ait pas rebondi dans nos mains à la place ».

Une faute oubliée sur Jimmy Butler ?

Si le coach du Heat a regretté cette action, il n’a pas digéré non plus la décision du corps arbitral sur la dernière possession de son équipe.

Alors que Jimmy Butler avait reçu la balle, l’ailier a attaqué le cercle mais a manqué son layup après un contact avec le héros du soir, Royce O’Neale. Les arbitres n’ont pas bronché, au grand désarroi d’Erik Spoelstra.

« Je ne pense pas qu’il était en position verticale, je ne pense pas qu’il était en place » a-t-il affirmé lorsqu’il a été interrogé sur cette séquence. « Je suis sûr qu’ils diront le contraire et au final ça n’a pas d’importance. Mais je pense que nous avions gagné le droit d’aller sur la ligne des lancers-francs et de voir si nous aurions pu gagner le match. Je ne pense pas que nous aurions pu obtenir quelque chose de mieux que cette opportunité ».