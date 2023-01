Le MVP de la nuit | James Harden, maître du tempo

Pas de Joel Embiid, pas de problème ! A Philly, on est allé chercher James Harden il y a un an, justement pour posséder un deuxième leader d’attaque, capable d’être la première option lorsque le pivot All-Star est ménagé, ou blessé. Confirmation dimanche soir avec un James Harden au four et au moulin pour signer son 71e triple-double en carrière. Face à un Killian Hayes qui égale son record en carrière, « The Beard » compile 20 points, 11 rebonds et 11 passes. Une performance toute en sobriété avec seulement 14 tirs tentés en 28 minutes, mais aussi et surtout une seule balle perdue.

« Je déteste donner cet exemple, mais lorsqu’il joue comme ça, c’est comme avoir un Magic Johnson scoreur sur le terrain » réagit Doc Rivers. « Quand il dirige notre équipe avec ce type de rythme, qu’il marque des points et fait des passes, nous sommes vraiment bons. »

De cette performance à Detroit, on retiendra surtout sa première mi-temps, terminée à 13 points, 10 rebonds et 9 passes pour permettre aux Sixers de prendre 14 points d’avance (71-57).

Moins de trente secondes après le retour des joueurs sur le terrain, James Harden validait déjà son triple-double… et comme tout s’est très bien passé pour Philly, il n’est même pas entré en jeu en 4e quart-temps.

« [Lorsqu’on réalise un triple-double], cela signifie qu’on a un impact sur le match de plusieurs façons. J’essaie juste de trouver des moyens de poser mon empreinte sur le match » explique l’ancien MVP. « Qu’il s’agisse d’être utile avec un rebond important ou de faciliter le jeu. C’est donc évidemment une bonne chose, et on ne prend jamais ce genre de chose pour acquis. »

James Harden profite de la soirée pour dépasser la barre des 24 000 points en carrière. Ils ne sont que 27 à l’avoir fait dans l’histoire, et dans son viseur, il y a Allen Iverson, 26e au classement avec 24 368 points.