Jerami Grant n’a pas l’intention de partir de Portland

Dans quelques mois, Jerami Grant sera en fin de contrat. Actuellement au milieu de la meilleure saison de sa carrière à Portland, après des années de galère mais qui furent formatrices à Detroit, l’intérieur des Blazers confesse ne pas vraiment penser à son avenir.

Néanmoins, il a un avis assez tranché sur la question puisqu’il veut rester dans l’Oregon.

« J’aime être ici, j’adore, c’est clair », assure-t-il à The Athletic. « Les gars m’ont bien accueilli, je suis dans un environnement familial, tout le monde est cool. La franchise est géniale, les gars sont excellents. Je n’ai pas l’intention de partir. »

C’est dit et ça peut rassurer Damian Lillard, qui a tant œuvré pour le faire venir après leur rencontre aux Jeux olympiques de Tokyo, et qui fut à l’origine du recrutement de l’ancien de Denver durant la dernière intersaison.

« Ce n’était pas l’idée », rappelle le meneur de jeu sur la possibilité d’un départ de Jerami Grant cet été. « Je suis sûr qu’à ce stade de sa carrière, il cherche un « chez lui » et il ne va pas chercher une autre équipe. Ça me semble probable qu’il va revenir avec nous. »

« Ma priorité, c’est gagner »

Comme le nouveau meilleur marqueur de l’histoire de la franchise de Portland, Chauncey Billups souhaite également conserver Jerami Grant.

« On le voit, il a changé tellement de choses pour notre équipe. Il est le style de joueur que j’aime : qui joue des deux côtés du terrain », précise le coach. « On peut s’appuyer sur lui offensivement. On peut être dur avec lui, il écoute, il respecte tout le monde, il est humble. C’est le meilleur. »

L’ailier fort aura plusieurs choix devant lui : signer une prolongation avec les Blazers, attendre cet été d’être libre et s’engager avec un nouveau contrat avec Portland, ou aller voir ailleurs. Selon l’option préférée, son contrat n’aura pas le même montant : 112.6 millions de dollars sur quatre ans pour la prolongation ou 233 millions sur cinq ans pour un nouveau bail à Portland, enfin 172 millions sur quatre saisons avec une autre équipe.

« Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte, c’est pourquoi je prends mon temps en ce moment. Ma priorité, c’est gagner, ça c’est sûr », conclut-il.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.1 1.2 2.2 0.6 1.3 1.1 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.7 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.7 4.0 4.6 2.8 2.3 0.7 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 34 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.2 0.6 21.0 Total 672 28 45.5 36.4 74.6 0.9 3.1 4.0 1.6 2.3 0.7 1.3 1.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.