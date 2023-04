En grande forme, Zach LaVine reste en apesanteur

Pour les deux derniers jours de l’année 2022, les Bulls avaient enchaîné deux matches de suite, contre Detroit puis Cleveland. Dans le premier, Zach LaVine avait brillé avec 43 points face aux Pistons. Mais le lendemain, pour le second, ce fut bien plus difficile avec 15 points à 6/16 au shoot face aux Cavaliers.

Jouer deux fois en deux jours avait semblé trop difficile pour l’arrière. Ce fut aussi le cas début novembre, avec une prestation à 29 points puis une chute à 10 unités le jour d’après. Zach LaVine avait mieux négocié d’autres back-to-back dans le courant de la saison, mais sans jamais afficher un gros niveau de jeu dans les deux rencontres.

Rebelote une semaine après son dernier back-to-back donc, avec la réception du Jazz après un déplacement à Philadelphie. Zach LaVine avait été bouillant contre les Sixers (41 points et 11 paniers à 3-pts), quel visage allait-il montrer face à Utah ? Réponse très positive : 36 points à 12/21 au shoot et 6/12 à 3-pts.

« Les premiers back-to-back, je jouais mais je ne me sentais pas bien », confirme le joueur de Chicago à ESPN. « Désormais, je me sens bien. Mes jambes vont bien. Je me sentais bien en début de match. C’est agréable de se sentir soi-même à nouveau. C’est comme ça quand on sort d’une opération. Tout le monde veut vous revoir à votre niveau, mais sans entraînements et rééducation, il y a des hauts et des bas. Je savais que j’allais revenir. »

Première sortie ensemble à plus de 30 points pour le duo LaVine – DeRozan

Signe qui montre que l’ancien dunkeur de Minnesota était en bonne forme physique : il a terminé la partie avec 12 points et trois paniers derrière l’arc en dernier quart-temps, sans perdre un ballon.

« Il connaît son physique mieux que personne et ces dernières semaines, il retrouve ses jambes », a commenté Billy Donovan. « Il est facile et a trouvé l’équilibre entre shooter à 3-pts et attaquer le cercle, pour marquer ou passer. »

Dans cette troisième victoire de suite pour les Bulls, Zach LaVine a parfaitement été soutenu par DeMar DeRozan, qui a marqué 15 points dans le dernier acte, pour finir avec 35 points. Afin de renverser Utah, les deux All-Stars de Chicago ont, pour la première fois de la saison, compilé chacun plus de 30 unités.

« C’est toujours plus facile quand les meilleurs joueurs jouent bien. Ce n’est pas parfait, mais on se bat. On aborde les matches, qu’on doit prendre les uns après les autres, avec énergie et confiance », déclare LaVine. « On a encore du travail à faire et c’est ça le plus fou », ajoute enthousiaste DeMar DeRozan. « On savait que ça allait finir par arriver. On connait les moments dans une rencontre où il faut être agressif. »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 Total 555 32 46.5 38.4 83.3 0.5 3.5 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.