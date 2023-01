« Une fois que je trouve mon rythme, le panier est aussi grand que l’océan. »

Zach LaVine résume d’une phrase sa performance face aux Sixers. Car l’arrière de Chicago a été incandescent, avec 41 points à 14/19, dont 11/13 de loin, pour aller avec ses 6 passes, afin de faire tomber Philadelphie.

Ce n’est pas son record en carrière (il a déjà inscrit 50 points avec les Bulls) ni même son record à 3-points (il avait déjà fait un 13/17 de loin) mais Zach LaVine a montré cette nuit toutes les options qu’il avait en magasin pour faire mal aux défenses adverses, lors de cette rencontre face à James Harden et compagnie.

D’abord sur son dribble, en profitant des différents écrans pour shooter par-dessus PJ Tucker, trop bas pour le gêner. Ensuite, il s’est adapté aux prises à deux de la défense des Sixers en jouant davantage sans ballon.

Constamment en mouvement, il a ainsi surpris Matisse Thybulle et tous ses autres gardes de corps attitrés par ses déplacements permanents, et ses tirs ultra rapides et spontanés.

« Il a pris chaud, nous n’arrivions pas à lui mettre la main dessus, donc on a commencé à le prendre à deux mais tous les autres joueurs ont pu avoir des ouvertures parce qu’il mettait tout » râlait James Harden.

Avec ce succès, Chicago enregistre en tout cas sa 7e victoire sur les 9 matchs disputés face aux Bucks, aux Nets, aux Celtics et aux Sixers. Dominants face aux gros de l’Est, les Bulls ne sont par contre qu’à 11 victoires pour 19 défaites face aux autres équipes de la ligue. Un constat inverse par rapport à la saison dernière…