Le MVP de la nuit | LeBron James, le joueur d’échecs

Mais où s’arrêtera LeBron James ? La question se pose depuis quelques années, et davantage encore cette saison puisqu’il fonce sur le record de points détenu par Kareem Abdul-Jabbar. On pensait, en début de saison, qu’il aurait besoin de 50 à 60 matches pour y parvenir, et finalement au rythme actuel, il n’aura peut-être besoin que de 40 matches !

Cette nuit, dans la victoire à Sacramento, l’ailier des Lakers compile 37 points, 8 rebonds et 7 passes, et depuis qu’il a soufflé ses 38 bougies, il tourne à… 38 points de moyenne ! Surtout, son équipe reste sur cinq victoires de suite, et elle est toute proche des places qualificatives pour le « play-in », voire pour les playoffs. Les Lakers n’ont plus que deux victoires de retard sur les Clippers, actuellement 6e !

Une action décisive

Cette remontée au classement coïncide avec une volonté de jouer un basket qui ressemble à LeBron James. « 70 points dans la raquette, c’est à ce qu’on est » explique Darvin Ham. « On veut jouer vite, physique, de la manière libérée et avec force ». La description correspond parfaitement aux qualités de LeBron, qui reste un formidable avaleur d’espaces et un joueur d’impact lorsqu’il s’agit d’aller au cercle.

A l’image de ce panier décisif qui provoque la 6e faute de Domantas Sabonis. Il reste moins de 50 secondes à jouer, et LeBron a foncé vers le cercle pour faire passer les Lakers devant grâce au lancer-franc supplémentaire. Ce n’est pas un hasard si LeBron avait choisi de cibler Sabonis sur cette action. « On essaie simplement de lire le jeu comme il faut, et pour moi, il s’agit simplement de penser aux moyens que je peux mettre en oeuvre pour exploiter leur défense et ainsi nous permettre de réussir » explique-t-il. « Je sais ce qu’il se passe sur le terrain, je sais ce qui peut se passer s’il y a une faute supplémentaire ou si un joueur en particulier a un problème de fautes… C’était le joueur clé de leur équipe, et on voulait l’attaquer. C’était une action importante car on était menés de deux points, et j’ai pu nous faire passer devant d’un point. »

LeBron James, le cérébral

Globalement, LeBron explique que tout part de l’exécution du pick-and-roll et de sa lecture de la défense. Pour lui, il ne s’agit pas de regarder ce que son défenseur ou celui du poseur d’écran vont faire, mais plutôt de regarder comment se positionnent les trois autres joueurs.

« Pour moi, jouer le pick-and-roll, ce n’est pas observer ce que fait mon défenseur ou celui du gars qui a posé l’écran. Il s’agit plutôt de regarder la ligne derrière car il y a trois joueurs qui regardent le pick-and-roll et qui vont bouger pour réaliser un stop. A titre personnel, ma vision est toujours concentrée sur cette 3e ligne de défenseurs, ce 3e niveau. »

La veille, après la victoire des Nuggets face aux Cavaliers, un journaliste avait demandé à Mike Malone de comparer Nikola Jokic et LeBron James. Sa réponse colle parfaitement avec l’analyse de LeBron sur sa lecture du pick-and-roll : il déplace ses pions et il observe le jeu comme un joueur d’échecs.

« Si l’on excepte les qualités athlétiques, leur intelligence de jeu et leur capacité à jouer aux échecs et non aux dames sont tout simplement remarquables » avait expliqué le coach de Denver. « Cette capacité à analyser la situation, pas seulement sur la manière dont on défend sur eux, mais sur les quatre autres défenseurs sur le terrain. Nikola, c’est comme un ordinateur. Il lit tout ça très vite et fait la bonne lecture 9,9 fois sur 10. »

On pourrait dire la même chose de LeBron James.