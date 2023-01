Klay Thompson enfin de retour ? Stephen Curry donne son avis sur la question

Il y a quasiment un an jour pour jour, le 9 janvier 2022, Klay Thompson effectuait son grand retour sur les parquets NBA, après deux ans et demi d’absence. Depuis, il est évidemment passé par des hauts (un quatrième titre de champion), mais aussi des bas (de la maladresse), sans vraiment parvenir à afficher le visage qui était le sien avant ses graves blessures, malgré 20.4 points de moyenne en 2021/22 et 20.6 points de moyenne en 2022/23.

Douze mois après son retour à la compétition, l’arrière des Warriors semble retrouver son meilleur niveau, ou s’en rapprocher. Depuis quatre matchs, tous bouclés à plus de 25 points marqués, il tourne ainsi à 36.0 points de moyenne (avec 4.8 rebonds et 3.0 passes), le tout à 50% aux tirs, 43% à 3-pts et 93% aux lancers !

De quoi inciter certains à se demander si Klay Thompson n’était pas, enfin, redevenu le Klay Thompson d’il y a quelques années, capable d’envoyer 21.6 points de moyenne (à 47% aux tirs et 42% à 3-pts) entre les saisons 2014/15 et 2018/19. Un débat qui est d’ailleurs arrivé jusqu’aux oreilles de Stephen Curry, l’autre « Splash Brother » dans le backcourt des champions en titre…

« Tout ce narratif, autour du fait qu’il soit —ou non— de retour est intéressant, car vous le comparez toujours à celui qu’il était avant [ses blessures], mais nous le connaissons comme un joueur qui pèse sur les victoires de différentes manières », expliquait le meneur de Golden State. « Sa qualité de shoot est évidemment la première chose à laquelle tout le monde pense, donc c’est bien de le voir inscrire des tirs, de le voir marquer 50 points et de le voir toujours afficher ce niveau. »

Auteur d’une pointe à 54 unités cette semaine, son plus gros total depuis décembre 2016, Klay Thompson retrouve des couleurs en l’absence de Stephen Curry, blessé, et une telle montée en puissance est forcément bon signe pour les Warriors, actuellement revenus à la 6e place de la conférence Ouest (20 victoires – 19 défaites).

Mais, d’après le double MVP, l’arrière All-Star est de retour depuis qu’il a remis un pied sur un parquet et laissé ses graves blessures derrière lui, puisque son influence ne se mesure pas exclusivement à son nombre de points marqués ou à son nombre de paniers à 3-pts réussis.

« Il vous dirait que nous adorons tous shooter et marquer des points, mais tout le reste compte aussi : défendre à un haut niveau, être capable de créer du jeu, réussir de gros tirs, que ce soit pour atteindre 30 ou 50 points, avoir la possibilité d’être décisif… », estimait Stephen Curry. « Donc c’est vraiment amusant de le voir faire tout ça, je suis super fier de lui et super heureux pour lui, car il a traversé beaucoup de choses avec ses blessures, en termes d’interrogations sur lui et le niveau auquel il pouvait revenir. Désormais, il s’agit surtout de savoir comment il peut nous aider à gagner et cela se manifestera de différentes manières. »