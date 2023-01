Les Warriors voulaient vraiment James Wiseman

Dans quelques mois, la cuvée 2020 de la Draft aura disputé trois saisons pleines. On peut donc commencer à dresser un premier bilan des forces en présence, avec des joueurs désormais établis comme Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ou encore LaMelo Ball, Desmond Bane et Tyrese Maxey.

En revanche, il y a aussi de grosses déceptions, avec en particulier James Wiseman. Le deuxième choix, derrière Anthony Edwards, ne manque évidemment pas de talent mais entre ses blessures, ses passages en G-League et ses petites moyennes cette saison (6.8 points, 3.6 rebonds), le compte n’y est pas pour les Warriors.

L’intérieur est sous contrat jusqu’en 2024 et touchera 12.1 millions de dollars la saison prochaine. Pourra-t-il être sacrifié, en étant transféré ou pas prolongé, et ainsi ne plus s’inscrire dans le futur des champions en titre ?

« Il y a toujours un calendrier dans le sport, qu’on le veuille ou non », répond Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, pour The Athletic. « Il faut mettre les choses en perspective : il a 21 ans et reste un immense talent. Il est impliqué, c’est un gros bosseur et ça compte. On le sait, il a connu des soucis. De plus, il est dans une franchise qui essaie de gagner des titres, donc ce n’est pas pareil que de jouer ailleurs où les jeunes peuvent faire des statistiques et prendre de l’expérience. C’est dur de faire ça pour nos jeunes car Steve Kerr aime faire jouer les vétérans. Je ne le critique pas pour ça, il est là pour gagner. »

« Il doit mieux jouer, il doit commencer à progresser »

Les Warriors seront donc patients avec leur intérieur, qui a connu un début de carrière compliqué entre la pandémie, une grosse blessure puis une saison blanche. Même s’ils sont conscients que le joueur doit montrer plus, comme il l’avait fait contre Brooklyn avant Noël, et de manière plus régulière.

« Il doit mieux jouer, il doit commencer à progresser, c’est évident. Après, je dirais qu’il a plutôt bien joué lors de sa première saison, puis il a manqué la seconde et la troisième a mal commencé. Avec JaMychal Green qui est blessé, il pourrait obtenir des minutes. »

Ce n’est pas le cas récemment puisque James Wiseman n’a plus joué depuis le 28 décembre et trois matches d’affilée. Deux ans et demi après la Draft, les champions en titre ont-ils des regrets ?

« Je veux dire quelque chose pour les fans : les dirigeants et le coach voulaient James Wiseman », précise Joe Lacob. « On était unanime sur cette question. Je sais que certains veulent faire des histoires, mais on l’adore tous. On est très enthousiaste à son sujet. La question, c’est que faire avec notre groupe actuel ? Gagner maintenant ou dans deux ans ? On a aussi des équilibres financiers à trouver. Il y a beaucoup à faire, mais pour l’instant, je reste très positif sur ce jeune homme. »