Andre Iguodala va (enfin) débuter sa saison ce samedi

On l’avait presque oublié, mais Andre Iguodala reste un joueur NBA, puisqu’il avait rempilé pour un an avec les Warriors, cet été. Près de trois mois après le lancement du nouvel exercice, le champion en titre va d’ailleurs retrouver la compétition samedi, à l’occasion de la réception du Magic, comme annoncé dans son podcast.

Une bonne nouvelle pour Golden State, qui bénéficiera d’une rotation supplémentaire (et bienvenue) à l’aile, alors qu’Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga et JaMychal Green avaient tous récemment rejoint l’infirmerie. Bien sûr, à bientôt 39 ans et pour ce qui sera sa 19e saison dans la ligue, « Iggy » ne pourra plus apporter comme il le faisait par le passé, mais il reste un élément-clé du groupe de Steve Kerr, dont il est l’un des parfaits relais sur le parquet.

Quadruple champion NBA et dernier membre encore en activité de la Draft 2004, mais gêné par sa hanche jusqu’à présent, Andre Iguodala (4.0 points, 3.2 rebonds et 3.7 passes de moyenne la saison dernière) prendra une nouvelle fois place en sortie de banc pour les Warriors. Où il devrait bénéficier d’une dizaine de minutes par match et où il devrait être régulièrement ménagé, en vue des playoffs (si la qualification est acquise, en avril prochain)…

Andre Iguodala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 PHL 82 33 49.3 33.1 74.3 1.1 4.6 5.7 3.0 2.5 1.7 1.7 0.6 9.0 2005-06 PHL 82 38 50.0 35.4 75.4 1.4 4.4 5.9 3.1 2.4 1.7 1.9 0.3 12.3 2006-07 PHL 76 40 44.7 31.0 82.0 1.0 4.7 5.7 5.7 2.6 2.0 3.4 0.4 18.2 2007-08 PHL 82 40 45.6 32.9 72.1 1.0 4.4 5.4 4.8 2.3 2.1 2.6 0.6 19.9 2008-09 PHL 82 40 47.3 30.7 72.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.9 1.6 2.7 0.4 18.8 2009-10 PHL 82 39 44.3 31.0 73.3 1.0 5.5 6.5 5.8 1.8 1.7 2.7 0.7 17.1 2010-11 PHL 67 37 44.5 33.7 69.3 0.9 4.9 5.8 6.3 1.6 1.5 2.1 0.6 14.1 2011-12 PHL 62 36 45.4 39.4 61.7 0.9 5.2 6.2 5.5 1.5 1.7 1.9 0.5 12.4 2012-13 DEN 80 35 45.1 31.7 57.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.6 1.7 2.6 0.7 13.0 2013-14 GOS 63 32 48.0 35.4 65.2 0.8 3.8 4.7 4.2 1.6 1.5 1.6 0.3 9.3 2014-15 GOS 77 27 46.6 34.9 59.6 0.6 2.8 3.3 3.0 1.3 1.2 1.1 0.3 7.8 2015-16 GOS 65 27 47.8 35.1 61.4 0.8 3.3 4.1 3.4 1.6 1.1 1.2 0.3 7.0 2016-17 GOS 76 26 52.8 36.2 70.6 0.7 3.3 4.0 3.4 1.3 1.0 0.8 0.5 7.6 2017-18 GOS 64 25 46.3 28.2 63.2 0.8 3.1 3.8 3.3 1.6 0.8 1.1 0.6 6.0 2018-19 GOS 68 23 50.0 33.3 58.2 0.7 3.0 3.7 3.2 1.4 0.9 0.8 0.8 5.7 2019-20 MIA 21 20 43.2 29.8 40.0 0.8 2.9 3.7 2.4 1.7 0.7 1.2 1.0 4.6 2020-21 MIA 63 21 38.3 33.0 65.8 0.6 2.9 3.5 2.3 1.4 0.9 1.1 0.6 4.4 2021-22 GOS 31 19 38.0 23.0 75.0 0.7 2.6 3.2 3.7 1.1 0.9 0.9 0.7 4.0 Total 1223 32 46.3 33.0 70.9 0.9 4.0 4.9 4.2 1.8 1.4 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.