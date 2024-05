Austin Reaves et Lonnie Walker IV blessés, Sterling Brown arrive

Si on évoquait la piste DeMarcus Cousins aux Lakers, c’est finalement Sterling Brown qui est le premier contrat de 10 jours signé par le club de Los Angeles cette saison.

L’ancien joueur des Bucks et des Rockets arrive car Austin Reaves et Lonnie Walker IV sont à l’infirmerie pour au moins deux semaines. Le premier souffre ainsi d’une élongation au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche tandis que le second doit se remettre d’une tendinite au niveau du genou gauche.

Un problème car les deux arrières/ailiers font partie des joueurs les plus utilisés par Darvin Ham cette saison.

Titulaire, Lonnie Walker IV pèse ainsi 14.7 points de moyenne, et il est le principal shooteur extérieur du groupe (38% de réussite pour 2.1 réussites par match). En sortie de banc, Austin Reaves est aussi précieux avec 10.8 points de moyenne, et il est également l’une des principales menaces derrière la ligne à 3-points (36% de réussite).