DeMarcus Cousins de retour aux Lakers ?

Est-ce que DeMarcus Cousins jouera enfin un match sous les couleurs des Lakers ? Signé en 2019, après la finale perdue avec les Warriors, il était arrivé blessé, et n’avait finalement pas participé à la conquête du titre dans la « bulle ». Trois ans plus tard, il est toujours sans contrat, et le Bleacher Report rapporte qu’il va prochainement effectuer un test avec les Lakers.

Depuis jeudi, les trente franchises peuvent signer des joueurs avec des contrats de 10 jours. La saison passée, ce même Cousins s’était ainsi retrouvé du côté de Denver comme doublure de Nikola Jokic. Cette fois, s’il fait l’affaire, il pourrait retrouver son ancien coéquipier Anthony Davis et apporter un coup de main dans la raquette en attendant son retour.

Selon nos confrères, DeMarcus Cousins s’entraîne six jours par semaine à Las Vegas, et c’est là-bas qu’on l’avait croisé la dernière fois puisqu’il avait assisté, en spectateur, au show Wembanyama face à la Team Ignite.

« Quel que soit le rôle qu’on me donne, je le ferai volontiers et au mieux de mes capacités. Évidemment, en tant que compétiteur, je veux toujours viser les étoiles, mais je vais faire ce qu’on me demande » avait-il expliqué à l’époque. « Que ce soit débuter, sortir du banc ou être au bout du banc pour encourager un gars devant moi, je le ferai. Tout ce qu’il faut. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour gagner ».

En attendant de le voir à l’oeuvre, les Lakers auraient jeté leur dévolu sur Sterling Brown, ancien ailier des Bucks et des Rockets, qui évoluait cette saison aux Raptors 905.