Les Warriors indulgents avec les boulettes de Jordan Poole

Cela a commencé la semaine dernière, face au Jazz puis face aux Blazers, et cela a continué cette semaine, face aux Hawks puis face aux Pistons. À chaque fois, la même situation : une perte de balle cruciale de Jordan Poole, dans la dernière minute du quatrième quart-temps d’une fin de match serrée…

La bonne nouvelle pour les Warriors, c’est que ces ballons perdus ne les ont pas empêchés de l’emporter à trois reprises (Utah, Portland et Atlanta), mais la défaite de mercredi soir, survenue contre Detroit, a forcément poussé des journalistes à interroger Steve Kerr, sur les erreurs de son arrière.

Pour autant, le coach de Golden State préfère surtout retenir toutes les bonnes choses produites chaque soir par Jordan Poole et les effets bénéfiques engendrés par les mauvaises.

« Il réussit également de gros shoots », rappelait-il ainsi. « Jordan a réalisé tellement de grosses actions et il nous a aidés à remporter tellement de matchs. Ce qui est bien, c’est que tout est synonyme d’apprentissage à ce stade de sa carrière, il gagne beaucoup d’expérience en fin de partie. »

Un apprentissage à la dure

En l’absence de Stephen Curry (et Andrew Wiggins), Jordan Poole grandit et s’épanouit de plus en plus chez les Warriors. Preuve en est : ses 27.8 points, 3.1 rebonds et 4.0 passes de moyenne, affichés depuis 11 matchs. Certes, il poste de telles statistiques à des pourcentages plutôt douteux (43% aux tirs, dont 28% à 3-pts) et en commettant 4.8 ballons perdus par rencontre, mais son emprise sur le jeu des « Dubs » ne cesse de se renforcer.

C’est d’ailleurs pour cette raison que, de la même manière que Steve Kerr, Klay Thompson ne souhaite pas accabler davantage son jeune coéquipier après ses récentes erreurs, qui l’ont affecté.

« Je lui ai dit dans le vestiaire que je lui avais passé la balle pour une raison », confiait le quadruple champion NBA, après le match face aux Pistons. « C’est un joueur décisif, un créateur et nous n’aurions pas connu une telle série de victoires sans lui. Je le sais. Nous avons tous commis de telles erreurs en début de carrière. Moi, je me souviens par exemple avoir raté deux lancers-francs contre Denver dans ma deuxième année. Mais c’est comme ça, nous sommes tous passés par là, Stephen [Curry] y compris. Donc nous continuerons de faire confiance à Jordan quand il aura le ballon entre les mains, car c’est un moteur et il nous fait avancer. »

Comme le souligne ici Klay Thompson, Jordan Poole a effectivement eu une importance capitale pour permettre à Golden State de pointer à 6 victoires et 4 défaites, sans Stephen Curry (sur le retour). Plutôt du genre à se mettre pas mal de pression sur les épaules, car désireux de performer en permanence, encore plus depuis sa grosse prolongation de contrat de l’été dernier, le 28e choix de la Draft 2019 peut en tout cas compter sur « Killa Klay » pour aborder, au mieux, cette étape nouvelle pour lui.

« On veut exceller chaque soir, et on a des atteintes élevées pour soi-même. Je sais que c’est le cas de Jordan et c’est aussi mon cas. Vous vous attendez juste à être excellent, même si c’est quelque peu irréaliste de l’être à chaque match. Malgré tout, vous voulez toujours être à votre meilleur niveau. On ne se sent jamais bien quand on rentre à la maison après un match où l’on se dit que l’on aurait pu faire les choses différemment. Mais cela fait partie de la vie d’un sportifs, il faut gérer les hauts et les bas, les accepter. »