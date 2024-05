Damian Lillard ne comprend pas pourquoi Chauncey Billups n’est toujours pas au Hall of Fame

Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol, Tony Parker et Gregg Popovich. Ce sont les noms qui devraient vraisemblablement entrer au Hall of Fame cet été, en août. Une superbe cuvée à laquelle pourrait s’ajouter aussi quelques recalés des dernières années, comme Shawn Marion, Michael Cooper ou Chauncey Billups.

Pour Damian Lillard, en ce qui concerne ce dernier nom, son entrée au panthéon du basket tient de l’évidence. Il n’imagine pas son coach être à nouveau négligé parmi les élus.

« Comment ne peut-il pas être au Hall of Fame ? », réclame le All-Star de Portland pour Andscape. « Il a gagné partout où il est passé. Il a remporté un titre NBA, a été MVP des Finals. Il a été cinq fois All-Star, a gagné la Coupe du monde. Il a tout fait. Donc pourquoi pas ? »

La question de Damian Lillard est fondée puisque Chauncey Billups est candidat pour le Hall of Fame depuis 2018, mais il n’a jamais réussi à franchir la dernière étape. On le sait, le système des votes est opaque, les noms des votants secrets et les choix ne sont jamais justifiés.

Une anomalie pour un ancien MVP des Finals

Comme des Tracy McGrady, Grant Hill, ou encore Tim Hardaway et Yao Ming ont réussi à entrer dans le panthéon du basket ces derniers temps, Chauncey Billups a logiquement toutes ses chances. En 2023 ?

« Je suis déjà honoré de voir mon nom dans les discussions pour le Hall of Fame », a réagi l’ancien joueur de Detroit et Denver. « Mon parcours est vraiment unique et je suis très fier de ma carrière. Ce que j’ai réalisé ne pourra jamais être défait. Qui sait de quoi l’avenir est fait ? Ce serait énorme pour moi d’être élu et ça me montrerait que les gens du Hall of Fame comprennent le basket et reconnaissent mon impact. Je n’ai jamais été un joueur de statistiques, j’étais un joueur qui avait de l’impact. »

Preuve que son absence est tout de même marquante : il est le seul MVP des Finals (sacré en 2004 avec Detroit), en compagnie de Cedric Maxwell (en 1981 avec Boston), à être éligible au Hall of Fame et à ne pas y être encore.

Chauncey Billups Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1997-98 * All Teams 80 28 37.4 32.9 85.0 0.8 1.6 2.4 3.9 2.2 1.3 2.2 0.1 11.2 1997-98 * BOS 51 25 39.0 33.9 81.7 0.8 1.4 2.2 4.3 2.3 1.5 2.3 0.0 11.1 1997-98 * TOR 29 32 34.9 31.6 91.9 0.8 1.9 2.7 3.3 1.9 1.0 1.9 0.1 11.3 1998-99 DEN 45 33 38.6 36.2 91.3 0.5 1.6 2.1 3.8 2.6 1.3 2.2 0.3 13.9 1999-00 DEN 13 24 33.7 17.1 84.1 0.6 2.0 2.6 3.0 2.1 0.8 1.9 0.2 8.6 2000-01 MIN 77 23 42.2 37.6 84.2 0.4 1.6 2.1 3.4 2.3 0.7 1.4 0.1 9.3 2001-02 MIN 82 29 42.3 39.4 88.5 0.4 2.3 2.8 5.5 2.1 0.8 1.7 0.2 12.5 2002-03 DET 74 31 42.1 39.2 87.8 0.5 3.2 3.7 3.9 1.8 0.9 1.8 0.2 16.2 2003-04 DET 78 35 39.4 38.8 87.8 0.5 3.1 3.5 5.7 2.3 1.1 2.4 0.1 16.9 2004-05 DET 80 36 44.2 42.6 89.8 0.6 2.8 3.4 5.8 2.4 1.0 2.3 0.1 16.5 2005-06 DET 81 36 41.8 43.3 89.4 0.5 2.6 3.1 8.6 2.0 0.9 2.1 0.1 18.5 2006-07 DET 70 36 42.7 34.5 88.3 0.3 3.1 3.4 7.2 2.3 1.2 2.0 0.2 17.0 2007-08 DET 78 32 44.8 40.1 91.8 0.5 2.2 2.7 6.8 1.7 1.3 2.1 0.2 17.0 2008-09 * All Teams 79 35 41.8 40.8 91.3 0.4 2.6 3.0 6.4 2.0 1.2 2.2 0.2 17.7 2008-09 * DEN 77 35 42.0 41.0 91.3 0.4 2.6 3.0 6.4 2.1 1.2 2.3 0.2 17.9 2008-09 * DET 2 35 33.3 28.6 90.0 0.5 4.5 5.0 7.5 1.5 1.5 2.0 0.5 12.5 2009-10 DEN 73 34 41.8 38.6 91.0 0.3 2.8 3.1 5.6 2.1 1.1 2.4 0.1 19.6 2010-11 * All Teams 72 32 42.7 40.2 91.6 0.4 2.3 2.6 5.4 2.0 1.0 2.5 0.2 16.8 2010-11 * DEN 51 32 43.8 44.1 92.3 0.2 2.2 2.5 5.3 1.8 1.0 2.5 0.2 16.5 2010-11 * NYK 21 32 40.3 32.8 90.2 0.6 2.5 3.1 5.5 2.5 0.9 2.3 0.1 17.5 2011-12 LAC 20 30 36.4 38.4 89.5 0.2 2.3 2.5 4.0 2.0 0.5 1.9 0.2 15.0 2012-13 LAC 22 19 40.2 36.7 93.8 0.1 1.4 1.5 2.2 1.1 0.6 1.2 0.1 8.4 2013-14 DET 19 16 30.4 29.2 83.3 0.2 1.3 1.5 2.2 1.3 0.4 1.3 0.1 3.8 Total 1043 32 41.5 38.7 89.4 0.5 2.4 2.9 5.4 2.1 1.0 2.1 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.