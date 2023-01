Quand Embiid n’est pas là, Harrell danse

On a parfois tendance à l’oublier, comme il n’est plus le remplaçant influent qu’il était il y a encore trois ans en arrière, mais Montrezl Harrell fait partie depuis cet été de l’effectif des Sixers. Rarement vu à son avantage jusqu’à présent (5.3 points et 2.7 rebonds de moyenne, ses pires chiffres depuis sa saison rookie…), il en profite toutefois pour se montrer quand Joel Embiid n’est pas là.

C’était justement le cas la nuit dernière car, touché au pied, le pivot All-Star a dû déclarer forfait pour la réception des Pacers. En son absence, Doc Rivers a privilégié l’option small-ball, avec P.J. Tucker titularisé au poste 5, mais le temps de jeu du Sixième homme de l’année 2020 a tout de même été revu à la hausse (28 minutes, contre 12 en moyenne).

En bon professionnel, Montrezl Harrell a d’ailleurs utilisé à bon escient ce temps de jeu, avec 19 points, 5 rebonds et 4 contres, à 8/9 aux tirs et 3/4 aux lancers, dans la victoire à l’arraché de son équipe ! Ni plus ni moins que son meilleur match de la saison, dans ce registre qui lui appartient si bien…

« Je joue dur, aussi dur que possible », rappelait-il ainsi, après coup. « Je fais juste les petites choses que je me sais capable de faire. Il n’y a rien de différent par rapport à d’habitude. […] J’aborde chaque match comme si c’était mon dernier, je donne tout et je joue simplement comme il faut car, neuf fois sur dix, les Dieux du basket vous récompenseront. J’espère également que mes coéquipiers feront de l’excellent boulot pour me servir. »

Un match référence

Véritable boule d’énergie sur un parquet, difficile à contenir quand il est lancé et en confiance, le puissant Montrezl Harrell a été le facteur X de ce duel entre Philadelphie et Indiana. Déchaîné devant son public, qu’il a parfois harangué dans le quatrième quart-temps et en prolongation, l’intérieur de seulement 28 ans s’est donc avéré précieux de chaque côté du parquet, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

Au point de carrément pousser son coach à le préférer au tout aussi combatif (mais diminué) P.J. Tucker, dans les moments-clés. « Il nous aidait des deux côtés du parquet, donc j’ai simplement trouvé que c’était le bon gars à mettre [en jeu] », expliquait Doc Rivers, en conférence de presse.

Également séduit par la prestation de Montrezl Harrell, son ex-coéquipier aux Rockets, qu’il a joliment servi à plusieurs reprises, James Harden appréciait surtout de voir les Sixers trouver les ressources pour l’emporter collectivement (sept joueurs à plus de 10 points), dans un contexte particulier.

« Sans Joel, Montrezl a bien joué des deux côtés du parquet, c’est un vrai vétéran », se réjouissait d’abord le MVP 2018, avant d’évoquer les enseignements qu’il faut tirer de ce genre de succès, obtenu sans Joel Embiid. « Ce sont les matchs qui vous permettent de découvrir qui est vraiment votre équipe. Allez-vous simplement vous en servir comme d’une excuse ou allez-vous plutôt vivre avec et passer outre ? Là, nous avons fait du très bon travail pour passer outre. »