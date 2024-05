Alors que Georgetown touche le fond, la pression monte pour Patrick Ewing

Les affaires sportives vont mal, très mal à Georgetown depuis de longs mois. La nuit dernière sur leur parquet, les Hoyas ont en effet perdu à domicile contre Villanova (57-73), enregistrant ainsi une 25e défaite de suite (!) en conférence Big East, à cheval entre cette saison bien sûr, la saison dernière, absolument cauchemardesque… et la précédente encore !

C’est bien simple : le programme coaché par Patrick Ewing n’a plus gagné un match face à un adversaire de la Big East depuis le 2 mars 2021, soit près de 22 mois !

Une lente et pénible descente aux enfers pour ce programme autrefois si mythique, qui a entrainé l’inévitable, après la défaite de la nuit dernière : un communiqué aux allures de dernier avertissement envers l’ancien pivot iconique des Knicks, de la part du directeur du département athlétique de Georgetown (5 victoires et 11 défaites cette saison, dont 5 défaites en autant de matchs en conférence Big East).

« Nous avons pleinement conscience que la période actuelle est frustrante pour notre équipe et nos fans » a ainsi déclaré Lee Reed. « Coach Ewing comprend qu’il est impératif de remettre le programme sur le droit chemin, et personne n’est plus dédié à la tâche que lui. »

S’il dispose certainement d’une immunité pendant encore quelques semaines, de par son statut de plus grand joueur de la fac’, Patrick Ewing est donc assurément sous pression, et pourrait ne pas terminer l’exercice en cours si le début de la nouvelle année n’est pas marqué par des progrès importants.

« Je suis le coach de cette équipe jusqu’à ce que mes supérieurs n’en décident autrement. Nous avons été dominés ce soir. Ce que nous allons faire maintenant, c’est nous relever. Et nous verrons où nous en serons au prochain match » déclarait-il alors après la défaite de la nuit passée, acculé par les questions des journalistes au sujet du communiqué publié par son supérieur. « Il y a des séries noires dans tous les sports. Je suis quelqu’un de très fier, l’université de Georgetown base aussi sa fierté sur ses équipes sportives. On ne veut pas être associé à une série de défaites, mais c’est pourtant le cas, c’est comme ça. On ne peut que continuer à se battre. »

Patrick Ewing Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1985-86 NYK 50 35 47.4 0.0 73.9 2.5 6.5 9.0 2.0 3.8 1.1 3.4 2.1 20.0 1986-87 NYK 63 35 50.3 0.0 71.3 2.5 6.3 8.8 1.7 3.9 1.4 3.7 2.3 21.5 1987-88 NYK 82 31 55.5 0.0 71.6 3.0 5.3 8.2 1.5 4.1 1.3 3.5 3.0 20.2 1988-89 NYK 80 36 56.7 0.0 74.6 2.7 6.6 9.3 2.4 3.9 1.5 3.3 3.5 22.7 1989-90 NYK 82 39 55.1 25.0 77.5 2.9 8.0 10.9 2.2 4.0 1.0 3.4 4.0 28.6 1990-91 NYK 81 38 51.4 0.0 74.5 2.4 8.8 11.2 3.0 3.5 1.0 3.6 3.2 26.6 1991-92 NYK 82 38 52.2 16.7 73.8 2.8 8.5 11.2 1.9 3.4 1.1 2.6 3.0 24.0 1992-93 NYK 81 37 50.3 14.3 71.9 2.4 9.7 12.1 1.9 3.5 0.9 3.3 2.0 24.2 1993-94 NYK 79 38 49.6 28.6 76.5 2.8 8.4 11.2 2.3 3.5 1.1 3.3 2.8 24.5 1994-95 NYK 79 37 50.3 28.6 75.0 2.0 9.0 11.0 2.7 3.4 0.9 3.2 2.0 23.9 1995-96 NYK 76 37 46.6 14.3 76.1 2.1 8.5 10.6 2.1 3.3 0.9 2.9 2.4 22.5 1996-97 NYK 78 37 48.8 22.2 75.4 2.2 8.5 10.7 2.0 3.2 0.9 3.5 2.4 22.5 1997-98 NYK 26 33 50.4 0.0 72.0 2.3 7.9 10.2 1.1 2.9 0.6 3.0 2.2 20.8 1998-99 NYK 38 34 43.5 0.0 70.6 2.0 8.0 9.9 1.1 2.8 0.8 2.6 2.6 17.3 1999-00 NYK 62 33 46.6 0.0 73.1 2.3 7.5 9.7 0.9 3.2 0.6 2.3 1.4 15.0 2000-01 SEA 79 27 43.0 0.0 68.5 1.6 5.8 7.4 1.2 2.9 0.7 1.9 1.2 9.6 2001-02 ORL 65 14 44.4 0.0 70.1 0.9 3.1 4.1 0.5 2.0 0.3 1.0 0.7 6.0 Total 1183 34 50.4 15.2 74.0 2.3 7.5 9.8 1.9 3.4 1.0 3.0 2.5 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.