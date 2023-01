Les Hornets démentent des négociations avec Miles Bridges

Il y a deux semaines, ESPN annonçait que Miles Bridges et les Hornets se rapprochaient d’un accord pour prolonger leur aventure commune.

On le sait, le joueur est libre (mais toujours protégé) depuis la dernière intersaison et il n’avait pas prolongé, suite à une affaire de violences conjugales et à sa condamnation à trois ans de prison avec sursis.

Sauf que les Hornets, via le Charlotte Observer, ont communiqué sur ces rumeurs de négociations avec un message clair : « Nous n’avons pas engagé de négociations de contrat avec Miles Bridges », annonce la franchise.

Néanmoins, quand nos confrères ont demandé aux Hornets si une prolongation avec Miles Bridges était désormais écartée, la franchise n’a pas souhaité faire de commentaires. On nage donc toujours dans le flou et, jusqu’à maintenant, rien n’indique que l’ailier jouera cette saison, à Charlotte ou ailleurs…