Quand reverra-t-on Jonathan Isaac sur les parquets ?

Depuis un mois, Jonathan Isaac s’entraîne avec l’équipe de G-League du Magic, le Lakeland, et il a enfin repris le cinq-contre-cinq. C’était une étape de plus vers son retour à la compétition pour un joueur qui n’a plus rejoué en NBA depuis le 2 août 2020 et sa rupture d’un ligament croisé du genou, soit 29 mois désormais…

Au début de la semaine, il a encore franchi un palier supplémentaire en s’entraînant avec le Magic. Lundi, pour la première fois avec ses coéquipiers, Jonathan Isaac a participé à un cinq-contre-cinq.

« Je suis soulagé d’avoir passé cet obstacle », a déclaré le joueur pour l’Orlando Sentinel. « Alors que l’entraînement touchait à sa fin, je me suis dit que j’avais encore avancé et que je voulais continuer. Je me sens bien. »

Il y a deux mois, l’intérieur d’Orlando était à la recherche de sa condition physique perdue. C’est encore le cas, avant de se jeter dans le grand bain.

« Il s’agit pour lui de ne plus être rouillé », précise Jamahl Mosley. « Il doit être à l’aise avec les joueurs. Ses instincts sont les mêmes, il est toujours bon en défense, fort au rebond. Retrouver le rythme est important. »

Toutefois, l’interrogation principale demeure : quand Jonathan Isaac va-t-il enfin pouvoir revenir sur les parquets de la NBA ? « Je vais dire non », répond-il quand on lui demande s’il a une date particulière en tête. « Je me sens bien, j’espère que les choses vont se faire rapidement. »