Vivement le retour à la maison pour les Suns…

Pendant une grande partie de la rencontre face à Cleveland, Monty Williams a sans doute pensé que lui et ses troupes allaient terminer leur « road trip » sur une bonne note. Ils étaient devant depuis leur bon deuxième quart-temps. Puis, en dernier quart-temps, les Suns manquent des tirs et surtout ne ralentissent plus Donovan Mitchell et ses coéquipiers.

Symbole d’une défense en difficulté : à quatre minutes de la fin, Phoenix a encore sept points d’avance. L’arrière des Cavaliers passe à Isaac Okoro, qui lui redonne la balle, le duo Torrey Craig – Landry Shamet ne se comprend pas et lui laisse de l’espace pour frapper à 3-pts. C’est le début d’un 14-5 fatal.

« On a oublié Mitchell sur un panier primé, sur la gauche, et il sortait d’un match à 71 points », regrettait le coach pour l’Arizona Republic. « C’est un joueur qu’il faut toujours surveiller. »

Néanmoins, les Suns auront tout de même une dernière chance d’arracher une prolongation. Il reste quatre secondes, Chris Paul fait la remise en jeu, qui arrive dans les mains de Mikal Bridges. Il pose un dribble et shoote à mi-distance. C’est manqué…

« Je suis fier de son tir, je lui ai dit », explique Monty Williams. « Bon shoot. On prend ça tous les jours. Le match ne se joue pas sur ce shoot, mais c’était un bon tir », ajoute Chris Paul. « Le coach avait confiance en moi et j’ai essayé de trouver une bonne position », conclut Mikal Bridges. « Ce n’est simplement pas rentré. »

« On va continuer de travailler. C’est notre mentalité depuis le début »

Même si cela n’aurait pas assuré la victoire en prolongation des Suns, ce tir aurait fait du bien aux troupes de Monty Williams. Car elles viennent d’enregistrer une quatrième défaite de suite, terminent ce « road trip » avec cinq défaites en six matches, et sur les huit dernières parties, il n’y a qu’un seul succès à se mettre sous la dent…

De plus, à Cleveland, Cameron Payne a rechuté, avec une nouvelle blessure au pied droit. Il venait tout juste de reprendre à New York après neuf matches bloqués à l’infirmerie à cause du même pied.

Une défaite sur le fil, un nouveau pépin physique pour Cam Payne, une dynamique négative, Devin Booker absent… Les mauvaises nouvelles s’accumulent à Phoenix ces derniers temps, mais Monty Williams reste positif.

« C’était ce genre de road trip compliqué », a commenté l’entraîneur pour ESPN. « C’est dur de perdre un match comme ça, les gars sont affectés car on aurait dû le gagner. On attend le déclic. On n’est pas brisé. On va continuer de travailler. C’est notre mentalité depuis le début. C’est ce que je dis aux gars : on continue. »

Les finalistes 2021 vont maintenant revenir dans l’Arizona pour deux petits matches, contre Miami et Cleveland, avant de repartir pour quatre matches de suite à l’extérieur : à Golden State, Denver, Minnesota et Memphis.