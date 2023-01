Fin de série pour Brooklyn

La plus longue série de victoires de la saison est terminée ! Après douze victoires de rang, les Nets se sont inclinés mercredi soir à Chicago (121-112) malgré un match de mammouth de Kevin Durant qui termine à 44 points, plus 5 passes et 4 rebonds.

Avec 40 points encaissés dès le premier quart-temps, Brooklyn n’a pas pris son match par le bon bout, et les joueurs de Jacque Vaughn l’ont payé cher. Car si Kevin Durant a bien tenté de rattraper le coup en fin de première mi-temps, en insufflant notamment un 13-5 à lui seul, Chicago avait toujours un temps d’avance.

L’équipe qui en voulait le plus a gagné

« On n’a pas réussi à passer le cap, et la raison principale, c’est qu’on a couru après le score tout le match », estime Jacque Vaughn dans le New York Post. « Leur premier quart-temps à 40 points a donné le ton. Il faut leur rendre hommage, ils étaient venus pour gagner. Ils voulaient désespérément remporter ce match, et on aurait eu besoin de ce même sentiment de désespoir. »

Face à un cinq majeur des Bulls au diapason, tous les cinq à 13 points ou plus, dont trois joueurs à 21 points ou plus, Brooklyn a peiné défensivement, même s’il y a eu du mieux au retour des vestiaires. Mais Chicago ne sera plus rejoint, comptant un matelas confortable d’une dizaine de points d’avance jusqu’à la fin.

« Honnêtement, 40 points en premier quart, ça fait beaucoup ! », reconnaît Kyrie Irving. « Surtout si vous jouez contre les Bulls qui essayent de trouver du rythme sur leurs derniers matchs. On s’est mis nous-mêmes dans un trou en première mi-temps. KD est un joueur à part mais il ne peut pas tout faire tout seul non plus ! On a discuté de faire au mieux pour l’aider mais cela fait partie de ces soirées où on n’a pas réussi à rentrer suffisamment de tirs extérieurs. »

Ne pas oublier les bonnes manières défensives

Même si son 10/24 aux tirs reste correct pour un arrière, Kyrie Irving n’a effectivement pas réussi à apporter son punch offensif habituel. De même, le revenant Royce O’Neale n’a pas pu rentrer deux tirs plutôt ouverts en fin de match, qui auraient pu relancer le suspense, lui qui finit sa soirée à 0/9 !

« C’est de notre faute », avoue l’ancien du Jazz. « On a eu plusieurs ratés en défense, on a commis trop d’erreurs qu’on aurait pu éviter et ils en ont profité. On doit en tirer les enseignements en étant plus agressif. »

Alors que leur dernière défaite datait du 4 décembre face à Boston, soit il y a plus d’un mois, les Nets sont désormais redescendus sur terre. Après leur victoire face à San Antonio sous les yeux de Kylian Mbappé, les coéquipiers de Kevin Durant vont devoir à nouveau se reconcentrer sur leurs habitudes défensives afin de reprendre leur marche en avant.

« Dans certaines de nos couvertures défensives, on était un peu en retard. Contre cette équipe, qui dispose de trois scoreurs d’élite capables de scorer dans tous les angles du terrain, il faut être présent et il faut faire le travail tôt dans la possession : il faut être présent dès la réception du ballon. En l’occurrence, on a souvent été à la bourre. Pendant tout le match, on a couru derrière eux. »