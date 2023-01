Piégé face à Cleveland, Patrick Williams s’est vengé contre les Nets

La fin de rencontre face aux Cavaliers avait laissé des traces chez Patrick Williams. Le joueur des Bulls s’en voulait de s’être fait piéger par Donovan Mitchell, qui avait déjoué la vigilance des arbitres pour quitter la ligne des lancers-francs avant que son ballon ne touche le cercle.

Résultat : un rebond pris sur la tête de Patrick Williams et un panier pour envoyer les Cavaliers et les Bulls en prolongation. La suite est connue : l’arrière de Cleveland termine avec 71 points et Chicago s’incline.

« Ce dernier match a laissé un goût amer dans la bouche », reconnaît l’intérieur des Bulls pour NBC Sports. « Non seulement pour les 71 points, mais aussi pour moi, personnellement. J’aurais dû prendre le rebond. C’était de ma faute. Mais je ne veux pas trop m’y attarder et perdre l’occasion de gagner le match suivant. »



Face aux Nets, Patrick Williams a eu la meilleure des réponses en réussissant son meilleur match de la saison avec 22 points et 7 rebonds. Dès le premier quart-temps, il a voulu mettre derrière lui la déception de la défaite contre les Cavaliers, avec 12 points.

« Patrick a envie de faire mieux », confirme Billy Donovan pour le Chicago Sun Times. « Il cherche des moyens de s’améliorer. Il a joué contre Kevin Durant et il avait beaucoup à faire pour lui rendre la vie difficile, tout en étant agressif offensivement. On a besoin de lui des deux côtés du terrain. »

Irrégulier, il est trop souvent dominé par son mental

Puisque Kevin Durant a terminé la rencontre avec 44 points à 15/22 au shoot, Patrick Williams n’a pas réussi à faire grand-chose sur l’ailier des Nets. Mais comme personne n’a jamais vraiment la solution face au double champion NBA, mieux vaut se concentrer sur les côtés positifs de sa rencontre.

Même si la grande question chez le 4e choix de la Draft 2020 reste celle de la régularité, de son mental qui ne semble pas toujours en acier.

« Il va devoir trouver la solution et notre boulot, c’est de lui apporter les éléments pour l’aider. Mais ça doit venir de lui », annonce son coach. « Je pense que cela a parfois nui à ses performances. Que ce soit parce que ça va trop vite pour lui ou parce qu’il ne fait pas la bonne lecture, qu’il fait une erreur, ensuite il s’attarde sur ce qui vient de se passer. L’instant d’après, il est moins agressif et se met en retrait. »

Un peu à l’image de l’équipe des Bulls dans son ensemble cette saison, Patrick Williams ne montre trop ponctuellement que, concentré et agressif, il peut être un excellent élément. Il vient de réussir une bonne sortie contre les Nets, l’équipe en forme du moment, et maintenant il faut absolument confirmer.

« Peu importe l’adversaire, c’est toujours un plus pour la confiance », confie-t-il. « Tout le monde veut toujours bien jouer, et quand c’est le cas, c’est agréable. Mais ce match n’aura aucun impact sur le prochain. Le prochain, il faut encore démontrer qu’on peut le refaire. »