Le MVP de la nuit | Jalen Brunson a bluffé Gregg Popovich

De retour de blessure depuis ce week-end et la victoire face aux Suns, Jalen Brunson n’aura pas mis longtemps à retrouver son meilleur niveau. Cette nuit, le meneur de New York a tout simplement signé sa meilleure marque en carrière avec 38 points face aux Spurs. La recrue à 100 millions de dollars des Knicks ajoute 7 rebonds et 6 passes en 38 minutes, et on retiendra ses 11 points dans le dernier quart-temps pour arracher la victoire (117-114). De quoi recevoir les louanges de Gregg Popovich.

« Il n’était pas là la dernière fois » rappelle le coach de San Antonio, à propos de la victoire de sa formation la semaine dernière face à ces mêmes Knicks. « C’est un monstre. Il y a une telle dureté en lui. Il a tout ! Il a les qualités, la dureté, l’intelligence de jeu. C’est un incroyable compétiteur. »

Quel hommage de la part du coach le plus victorieux de l’histoire ! Il faut dire que Jalen Brunson a mis la main sur le match, confirmant qu’il est bien le leader des Knicks. Il montre l’exemple des deux côtés du terrain, et lorsqu’il faut aller chercher la victoire, il est capable de hausser encore son niveau de jeu.

Alors que les Spurs avaient pris les commandes du match à la faveur d’un 18-7, Jalen Brunson va prendre le match à son compte avec un caviar pour le 3-points de Quentin Grimes, puis une pénétration pour redonner l’avantage aux siens. C’est encore lui qui va réussir un step-back pour donner quatre points d’avance à une minute de la fin.

Les Knicks reprennent la 6e place

« Il nous a fallu monter d’un cran. Nous avons dû faire des efforts, trouver un moyen de gagner » rapporte Jalen Brunson, auteur d’un beau 17 sur 27 aux tirs. « Je pense que le plus important, c’est qu’on s’est parlé et qu’on s’est mis en tête de finir le match, peu importe l’issue et peu importe la manière, il fallait le faire. Nous nous sommes battus. »

Quant à son record, il n’y pense même pas. « Peu importe, tant qu’on gagne ! J’aurais pu marquer 38 ou 3 points, tant qu’on gagne, il n’y a que ça qui compte » conclut-il. « C’est mon objectif, c’est mon état d’esprit, et c’est l’état d’esprit de toute l’équipe. C’est encore mieux avec une victoire. »