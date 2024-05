À Minnesota, on cherche toujours à mieux utiliser Rudy Gobert

Entre la blessure de Karl-Anthony Towns et l’adaptation compliquée de Rudy Gobert à sa nouvelle équipe, la saison de Minnesota a tendu vers le fiasco depuis la série de six défaites stoppée face à Denver pour le premier match de 2023.

L’opération sauvetage est déjà lancée alors que les Wolves sont hors du Top 10 à l’Ouest et qu’on approche des 40 matchs en saison régulière. Parmi les points à corriger, l’entraîneur Chris Finch a pointé du doigt certaines « mauvaises habitudes » prises par son équipe, symboles d’un groupe jeune et actuellement en proie au doute.

« Il y a certaines choses récurrentes. On manque des tirs près du cercle, on attend le coup de pouce de l’arbitre, ensuite on ne revient pas en défense avec la même détermination que celle qu’on déploie en attaque. Ce sont des habitudes immatures et ce sont les choses qu’on doit changer », a-t-il souligné. « Une de nos autres mauvaises habitudes, c’est qu’on fait beaucoup de fautes. Encore une fois, c’est le signe d’une jeune équipe, où l’on pense qu’on peut être héroïque à chaque action ».

Anthony Edwards, le bon exemple à suivre

Les Wolves sont en effet dans le Top 3 de la ligue au nombre de fautes par match, et parmi les joueurs qui sont régulièrement mouillés par les fautes, on trouve Jaden McDaniels et Rudy Gobert, à plus de trois fautes en moyenne par match. Le Français n’est pourtant pas un rookie mais le contexte actuel ne plaide pas en sa faveur, a poursuivi Chris Finch, qui a reconnu que le pivot était parfois sanctionné de façon un peu dure. « Quand on a notre bilan, on n’a pas toujours les faveurs que l’on souhaite », a-t-il poursuivi.

S’il y a un « jeune » qui doit montrer l’exemple, c’est bien Anthony Edwards. Face à Denver, il s’est encore démultiplié pour stopper l’hémorragie, terminant à 29 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Et il a remis le couvert cette nuit avec 32 points pour un nouveau succès, face à Portland cette fois. Ça valait bien les encouragements du coach.

« Son leadership grandit au sein du groupe. C’est exactement ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin de sa part en ce moment. Il ne fera pas toujours les choses correctement. Il est encore jeune, mais il a de l’ADN de leader. Ses coéquipiers l’apprécient. Ils l’aiment beaucoup en fait, car c’est un gars qui s’investit pour le succès de ses coéquipiers. Quand on a une star et un leader qui a tout ça, c’est une chance particulière. »

Du boulot pour alimenter Rudy Gobert sous les panneaux

Si Anthony Edwards tourne effectivement à plein régime, encore décisif hier soir pour abattre les Blazers dans le « money time », les Wolves ont encore une grosse marge de progression inexploitée dans la peinture. Particulièrement dans leur utilisation de Rudy Gobert près du cercle. Ce qui n’est pas sans rappeler un autre intérieur pour Coach Finch, ancien assistant chez les Rockets…

« Il faut de l’entraînement [pour réussir de bonnes passes intérieures vers Rudy]. On doit bosser ça à l’entraînement et travailler dessus. Je me souviens quand on a récupéré Dwight Howard à Houston. Ça nous a pris plus de six mois pour réussir à lui envoyer de bonnes passes lobées. C’est quelque chose qui prend du temps. Et chaque situation est différente : est-ce un écran poste bas ? Un pick & roll ? Un angle pour attaquer le cercle ? »

De la même manière qu’il y a un net mieux pour Anthony Edwards qui dunkait beaucoup moins, se plaignant plus tôt dans la saison qu’il n’y avait pas assez d’espaces dans la peinture pour aller jusqu’au cercle, il semblerait que les Wolves progressent lentement dans la mise en valeur de leur « Stifle Tower ». Chantier encore en cours…

« [A l’époque], on n’avait pas d’intérieurs de ce type, comme dans notre équipe ici », poursuit et conclut Chris Finch. « On n’avait pas d’intérieur qui s’ouvre vers le cercle, une cible dans la verticalité. Ce n’est pas quelque chose qu’on cherche quand on n’en pas eu pendant trois ans. Naz [Reid] est un peu différent car on lui fait des passes au sol quand il s’ouvre vers le cercle. Ce n’est pas un gars à qui on envoie des passes lobées. C’est la première chose. La seconde, c’est de trouver le bon timing. »

Et aussi sans doute d’avoir des joueurs capables de jouer avec la défense, le timing et les angles. C’est notamment le cas de Kyle Anderson chez les Wolves, comme c’était le cas de Joe Ingles du côté de Salt Lake City.