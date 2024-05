Il y a plus de 20 ans, la Crazy 1 n’avait laissé personne indifférent. Avec son design unique, inspirée de l’Audi TT, elle avait été au cœur de l’événement lors d’un All-Star Game 2001 de légende.

Près de 22 ans plus tard, la Crazy 1 est de retour sur le devant de la scène. Adidas avait dévoilé le retour du coloris « Lakers Home » début novembre. En voici une nouvelle version avec toujours la franchise californienne pour inspiration.

La tige teintée en blanc nacrée et cette fois accompagnée d’une languette « Purple ». On trouve quelques finitions en jaune au niveau du talon et sous la semelle extérieure grise.

La paire pourrait être à nouveau commercialisée d’ici le prochain rendez-vous des étoiles le 19 février prochain.













(Via NiceKicks)

