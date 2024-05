Giannis Antetokounmpo se venge des Wizards avec un record en carrière !

Malmenés par ces mêmes Wizards pour leur premier match de 2023, les Bucks avaient visiblement à cœur de se racheter pour cette deuxième confrontation consécutive, avec au passage les retours de Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo.

Les locaux étaient déterminés à réagir, et le cercle l’a bien senti après le passage de Pat Connaughton et ceux de Giannis Antetokounmpo en début de partie. Les deux paniers à 3-points de Jrue Holiday ont ensuite permis aux Bucks de prendre les commandes après 12 minutes de jeu (32-28).

Invaincu depuis cinq matches, Washington évoluait aussi en confiance et n’a pas perdu une occasion de le montrer. Il y a notamment eu ce 15-2 marqué par les paniers à 3-points du trio Morris-Kispert-Porzingis afin de permettre à DC de repasser devant (46-49). La réaction des Bucks, emmenés pas un Giannis Antetokounmpo intenable, n’a pas tardé : 15-0 avant la pause pour finir à +12 (61-49) !

Malgré les bons passages de Brook Lopez ou Bobby Portis, Milwaukee a toutefois éprouvé du mal à mettre les Wizards hors d’état de nuire pour de bon. Le scénario s’est ainsi répété au retour des vestiaires puisque même à -14 (65-51), Washington a trouvé les ressources pour revenir au contact.

Il y a notamment eu les 3-points de Kristaps Porzingis, Corey Kispert et Rui Hachimura, puis les deux paniers coup sur coup de Daniel Gafford qui ont complètement relancé le match à l’entame du dernier acte (90-85).

Les locaux ont tenu bon et Washington a fini par craquer. Pour accompagner l’entreprise destructrice de Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez aura été décisif, débutant la période par un 3-points et un dunk, puis par deux dunks consécutifs à deux rebonds (109-102).

Le « Greek Freak » a achevé les Wizards dans la foulée avec deux lancers et un 2+1 pour atteindre les 50 points (116-104) et guider les siens jusqu’à la victoire finale, 123 à 113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo débute bien l’année. Touché au genou lors de la précédente confrontation entre les deux équipes, Giannis Antetokounmpo avait visiblement bien récupéré ! En mission dès le début de match, l’intérieur n’a cessé de pilonner la raquette adverse, s’appuyant sur sa puissance et du jeu de transition pour se montrer injouable par séquences. Au cours d’un quatrième quart-temps qui a eu du mal à se décanter, le « Greek Freak » a forcé la décision presque à lui tout seul en scorant 19 points sur la période, s’offrant ainsi son nouveau record en carrière à 55 points.

– Pas de bol pour Beal. Le chiffre 13 ne lui aura pas porté chance puisque le leader des Wizards ne sera resté que 13 minutes sur le terrain. Touché aux ischio-jambiers, Bradley Beal a finalement déclaré forfait pour la deuxième mi-temps. C’est la même blessure qui l’avait contraint à rater les deux matchs précédents. En toute fin de partie, Daniel Gafford, visiblement touché au bras droit, a également quitté ses coéquipiers.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Un premier match en 2023 qui présage une grande année pour le « Greek Freak ». Des dunks mémorables, une belle efficacité près du cercle et des espaces dévorés à chaque opportunité. À deux doigts de sceller son nouveau record en carrière sur un dunk monumental, finalement raté, il a profité d’un Kristaps Porzingis aussi actif qu’un plot dans le final à cause de ses 5 fautes personnelles, pour terminer la rencontre à 55 points, nouveau record à battre.

✅ La paire Portis-Lopez. Les deux principaux lieutenants de Giannis Antetokounmpo sur ce match, essentiels pour apporter un peu d’alternance en attaque en l’absence de Khris Middleton mais aussi assurer au rebond puisqu’ils en ont pris plus de la moitié des Bucks à eux deux. A noter également les 6 contres de Brook Lopez dont deux en toute fin de match pour boucler un quatrième quart-temps dans lequel il aura été brillant.

⛔️ Kyle Kuzma. 28 tirs tentés ! On avait vraiment l’impression qu’il traînait son spleen plus le match avançait. Un zéro pointé en six tentatives à 3-points qui n’a rien arrangé. Inquiétant ?

LA SUITE

Milwaukee (23-13) : en « back-to-back », les Bucks sont attendus à Toronto ce mercredi (01h30).

Washington (17-21) : les Wizards terminent leur road-trip ce vendredi à OKC (02h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.