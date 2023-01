Dallas prêt à prolonger Christian Wood… pour deux ans ?

Restera, restera pas ? Voilà la question qui entoure le nom de Christian Wood chez les Mavericks, puisqu’il arrive en fin de contrat et qu’il souhaitera, à coup sûr, faire sauter la banque l’été prochain.

D’ores et déjà éligible à une prolongation de 77 millions de dollars sur quatre ans, l’intérieur de 27 ans pourrait néanmoins n’obtenir « que » deux ans de contrat, et la somme de 36 millions de dollars, dans le Texas.

C’est ce que laisse entendre ESPN, qui explique que les dirigeants de Dallas voudraient conserver de la flexibilité financière avec cette offre, en vue de l’été 2025, sans pour autant frustrer le nouveau compère de Luka Doncic.

Est-ce que cela suffira à convaincre Christian Wood de rempiler avec les Mavs ? Rien n’est moins sûr, alors qu’il réalise une belle saison actuellement (17.8 points et 7.9 rebonds de moyenne, à 54% aux tirs et 40% à 3-pts), d’abord dans la peau d’un remplaçant puis désormais dans la peau d’un titulaire. La question est de savoir si d’autres équipes sont prêtes à lui offrir plus de 18 millions de dollars par an pour s’attacher ses services…

Ce qui est sûr, c’est que l’ancien joueur des Pistons et des Rockets devra trouver un accord avec son front office avant le 9 février, sinon il testera le marché (sans être protégé) dans quelques mois. Et les Mavericks pourraient, une nouvelle fois, perdre leur seconde option offensive sans rien recevoir en retour…