Luka Doncic : « Christian Wood ne s’énerve pas quand je l’engueule »

À Houston, ce soir, les Mavericks vont chercher une 7e victoire d’affilée, et ils s’appuieront sur le nouveau tandem de choc, Luka Doncic – Christian Wood. Le premier joue peut-être le meilleur basket de sa carrière avec près de 50 points de moyenne sur la semaine passée, et un triple-double de moyenne.

Quand au second, il a franchi un cap depuis qu’il est devenu titulaire : 19.4 points, 8 rebonds, 2.3 contres par match. Leur doublette combine bien, et si Luka Doncic pèse autant sur les matches, c’est peut-être parce qu’il a enfin trouvé un attaquant pour le soulager, mais aussi combiner sur le pick-and-roll.

« On se nourrit chacun de l’autre » analyse Christian Wood. « J’ai confiance en lui, et il a confiance en moi. Quand c’est le moment de faire le pick-and-roll, je trouve qu’on fait du très bon travail dans l’exécution. Et puis, nous sommes très proches. »

Christian Wood et Luka Doncic, l’eau et le feu

Complices, Luka Doncic et Christian Wood tirent l’équipe vers le haut, et Jason Kidd ne regrette évidemment pas son choix de les avoir associés d’entrée de match.

« C-Wood joue très bien et le fait de pouvoir jouer sans ballon avec Luka lui permet d’obtenir de belles opportunités » réagit le coach. « En défense, il prend des rebonds et protège très bien le cercle. Nous en avons besoin. Lui et Luka jouent bien. Ils ont une bonne connexion et ils se protègent mutuellement sur le plan défensif. »

Et puis, Luka Doncic et Christian Wood, c’est un peu l’eau et le feu, et c’est peut-être ce qui fonctionne dans leur duo. « Christian Wood ne s’énerve pas quand parfois je l’engueule, et c’est ce que j’apprécie » commente le Slovène. « Parfois, dans un match, c’est difficile d’être à mes côtés sur le terrain. Je veux juste gagner… Mais il ne s’énerve pas. Il m’écoute. Je l’écoute, et ça fonctionne très bien. »

Aussi gueulard que blagueur, le Slovène aime aussi chambrer son nouveau compère, et le plus important, c’est que Dallas semble avoir trouvé les bons systèmes pour tirer profit de sa recrue de l’été. De quoi réjouir Luka Doncic qui se projette déjà sur les joutes du printemps.

« L’an passée, on a atteint la finale de conférence, et c’était une grande étape pour nous. Je pense qu’on avait beaucoup appris. Cette année, on a quelques nouveaux joueurs, et on commence à bien se trouver. »