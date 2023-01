Ben Simmons à l’aise dans l’ombre

Les jours passent et la série des Nets continue. La franchise de Brooklyn est désormais sur douze victoires de suite, portée par les prestations superbes de Kevin Durant et Kyrie Irving : 28.8 points de moyenne à 59% de réussite au shoot pour le premier et 29.3 points à 54% pour le second, dans cette séquence de succès.

Derrière ce duo de All-Stars, il y a un solide Nic Claxton, surtout en défense, mais aussi un bon Ben Simmons, de plus en plus à l’aise dans ce groupe et qui brille dans l’ombre.

« Au fur et à mesure que le temps passe, on s’ajuste, on apprend à jouer avec les autres, on sait quand être agressif, quand shooter », explique-t-il pour le New York Post. « Quand j’ai confiance en mon physique, j’estime que je peux faire beaucoup de choses pour aider mon équipe. »

Depuis qu’il a mis sa contracture au mollet derrière lui, Ben Simmons enchaîne les rencontres. Il ne force rien et affiche 7.3 points, 6.6 rebonds et 6.1 passes de moyenne en 25 minutes sur les neuf derniers matches. Surtout, son +/- est positif avec un joli +11.4, la preuve qu’il a un impact sur les résultats des Nets.

« Quand le corps se sent bien et que l’esprit le sait, alors on peut faire certaines choses, comme donner le rythme », commente Jacque Vaughn. « Et ça peut se transformer en panier. Il peut aussi être agressif et dominer physiquement poste bas, pour aller au cercle. »

Salué par ses coéquipiers pour avoir joué malade

Même quand il fait son plus mauvais match en décembre, avec seulement deux petits points contre les Hornets, le soir du 31, l’ancien meneur de Philadelphie récolte des compliments. Pourquoi ? Car ce soir-là, souffrant, il a tout de même tenu à jouer.

« C’est un signe énorme pour ses coéquipiers. Il leur montre qu’il est prêt à se battre. On n’est jamais à 100% tout le temps. Ce fut important pour le groupe de voir Ben jouer malgré ça. Il assume ses responsabilités devant ses coéquipiers », souligne le coach des Nets. « Je voulais être sur le terrain », raconte Ben Simmons. « Peu importe ce que je peux donner à mes coéquipiers, que ce soit deux, dix ou trente minutes. »

Kevin Durant et Kyrie Irving confirment les commentaires élogieux de Jacque Vaughn. « C’est encourageant. Dès qu’un coéquipier met son corps en jeu, ce n’est pas rien, car il prend un risque. Il était malade, ne se sentait pas bien mais il a joué », explique l’ancien de Cleveland. « Ça veut tout dire », poursuit l’ancien ailier des Warriors. « Il voulait finir l’année avec nous. Peu importe son temps de jeu et ses statistiques, il a joué dur. Respect à lui. »